Ціни на консервовані ананаси не дозволяють сповна насолодитися улюбленими ласощами? Женя Клопотенко знає, як змінити ситуацію! Законсервуйте овоч за його рецептом, і гарбуз стане на смак як ананас. Дізнайтеся рецепт консервованого гарбуза в нашому матеріалі!

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Складові:

Гарбуз – 1,5 кг

Вода – 1,5 л

Ананасовий нектар – 0,5 л

Цукор – 6 ст. л.

Оцет (9%) – 6 ст. л.

Цедра апельсина – 1 ст. л.

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Приготування:

Для сиропу: в каструлю налити воду, додати цукор, цедру апельсина. Довести до кипіння. Гарбуз очистити, нарізати шматочками 1,5-2 см. Додати до маринаду ананасовий сік. Після закипання сиропу додати весь гарбуз і варити приблизно 15 хв. До готового гарбуза додати оцет, дати закипіти й вимкнути. Розкласти гарбуз в стерилізовані банки та закатати. Дати охолонути.

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Video: Консервований гарбуз: рецепт від Євгена Клопотенко Замінити консервовані ананаси може... гарбуз! Консервований гарбуз на смак, як ананас, готується дуже просто й не вимагає багато зусиль. Читайте рецепт консервованого гарбуза в нашому матеріалі