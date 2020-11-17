Хочете, щоб у новому 2021 році збулися всі ваші мрії та надії? Вам допоможе скринька бажань від Олени Курилової! Зроблена своїми руками, вона зарядить вас правильною енергетикою та допоможе втілити в життя найсміливіші ідеї. Як зробити скриньку бажань, читайте в матеріалі.

Для виготовлення шкатулки бажань нам знадобляться:

Ваше роздруковане фото

Готова дерев’яна шкатулка

Клей

Пензлик для клею

Вода

Губка

Акриловий лак

Різнокольорові нитки

Для простоти процесу виготовлення можна взяти вже готову скриньку. Головним елементом у створенні талісмана є ваше фото. Воно передає енергію Всесвіту та несе в собі вашу енергетичну силу. Тому дуже важливо фотографію добре закріпити на стінці скриньки.

Технологія перенесення фото на дерево:

Роздрукуйте фотографію на лазерному принтері (в дзеркальному зображенні). Покрийте потрібну ділянку декорованої поверхні й саму фотографію клеєм за допомогою синтетичного пензлика або губки. Працюйте швидко, не даючи засобу засохнути! Негайно покладіть фотографію зображенням вниз на потрібну поверхню. Рівномірно й плавно розрівняйте фото пластиковим шпателем або роликом. Видаліть зайвий клей за допомогою тканини. Сушіть феном на максимальній температурі протягом 10 хвилин, потім дайте охолонути. Змочіть тильну сторону фото вологою губкою, трохи почекайте, поки папір просочиться. Потім видаліть шар паперу пальцями або пористою стороною губки. Покрийте шкатулку лаком.

Як перетворити скриньку зі звичайної в магічну:

Перше, що потрібно зробити, – вибрати кольорові нитки. Кожен із кольорів означає бажання в певній сфері життя:

Червона нитка – гроші

Зелена нитка – все, що стосується здоров’я та життєвих сил

Рожева нитка – любовні справи

Біла нитка – весілля

Максимальна кількість ниток для шкатулки – 12.

Потім потрібно зав’язувати на нитках вузли, які символізують ваші бажання. Їх кількість має дорівнювати кількості років, що вам виповниться в 2021 році.

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Важливо: в процесі зав’язування вузлів думайте про своє бажання!

Таким чином, ви зарядите скриньку на якнайшвидше виконання бажань і реалізацію планів.

Протягом року шкатулку нікому не показувати й не дозволяти відкривати. Це допоможе сфокусуватися на певних цілях й усвідомлено прагнути до їхньої реалізації.

Але пам’ятайте, що потрібно не тільки думати про ці бажання, але й робити реальні кроки до їхнього втілення в життя.

І нехай в новому році здійсняться всі ваші мрії!

Video: Як виконати мрії в новому році: скринька бажань від Олени Курилової Скринька бажань від Олени Курилової допоможе здійснити мрії в Новому році 2021. Як зробити скриньку бажань, читайте в матеріалі