Макаруни з борошном з нуту: рецепт від Лізи Глинської
16.11.2020
Макаруни – задоволення не з дешевих. Найдорожчим інгредієнтом в складі десерту є мигдальна мука. Чим її замінити та як зменшити собівартість десерту знає Ліза Глинська! Сьогодні ви навчитеся готувати макаруни з нутової муки!
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Складові для макарун:
- Нут – 200 г
- Яєчні білки (зістарені) – 5 шт.
- Цукрова пудра – 200 г
- Вода – 65 мл
- Нутове борошно – 200 г
- Цукор – 150 г
Приготування нутового борошна:
- Нут залити холодною водою та додати соду.
- Залишити на ніч, щоб він набряк, потім злити воду, промити під проточною водою.
- Висипати у каструлю, залити холодною водою та залишити до закипання.
- Проварити ще 7-10 хвилин, злити воду, промити нут, залити новою водою. Далі варити ще 1,5-2 години.
- Проварений нут розкласти на паперовому рушнику, дати охолонути. Потім збити до стану пюре.
- Викласти на деко, розподілити рівномірним шаром та просушити близько 5-6 годин за температури 80 С.
- Масу подрібнити в міксері або кавомолці та просіяти через сито.
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Приготування тіста для макарун:
- Цукрову пудру просіяти через сито, додати в нутове борошно, розмішати віничком.
- В суху суміш додати одну частину зістарених білків і змішати.
- Додати цукор у воду. Довести до кипіння, не помішуючи.
- Коли температура досягне 113 С, потрібно почати збивати другу частину білків до м’якоті. Одночасно стежте за температурою сиропу – коли вона досягне 118 С, прибрати з вогню.
- Влити сироп у збиті білки, не припиняючи процес збивання.
- Меренгу додати в суху суміш, перемішати. Помістити тісто в кондитерський мішок.
- Відділити формочки, дати їм підсохнути за кімнатної температури 30 хвилин.
- Випікати 12 хвилин за температури 150 С. Після 5 хвилин відкрити дверцята духовки на кілька секунд і закрити.
- Готові половинки зняти з деко та з’єднати за допомогою конфітюру.
Video: Макаруни з борошном з нуту: рецепт від Лізи Глинської
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