Як швидко зварити кашу: секрети Ігоря Місевича
10.11.2020
Хочете дізнатися, як швидко зварити гречану кашу? Цей простий лайфхак стане вашою паличкою-виручалочкою на кухні й допоможе встигати всі заплановані справи. Дивіться, як зварити кашу швидко в майстер-класі Ігоря Місевича! Покрокова інструкція приготування в нашому матеріалі.
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Складові:
- Гречка – 100 г
- Вода – 200 г
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Отже, щоб гречана каша приготувалась за 5 хвилин потрібно зробити три прості кроки:
- Закип’ятіть воду та добре прогрійте пательню на плиті.
- Насипте гречку в пакет та розкачайте його качалкою. Так у зерні утворяться потрібні тріщини, але зерно при цьому не перетвориться в січку.
- Просмажте гречку на добре розігрітій пательні без масла 1 хвилину.
- Засипте обсмажену гречану крупу в киплячу воду. Дотримуйтесь пропорції 1:2, тобто на одну частину гречки – дві частини води. Варіть 5 хвилин.
Video: Як швидко зварити кашу: секрети Ігоря Місевича
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