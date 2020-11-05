А ви знали, що котлети з волоських горіхів можна сплутати з м’ясними, хоча насправді м’яса в них нема. У новому випуску «Все буде добре» Олег Ковальчук розповів, як приготувати цю неймовірну страву. Детальний рецепт котлет з волоських горіхів читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

волоські горіхи – 200 г

відварена картопля – 3 шт.

відварена квасоля (біла та червона) – 4 ст. л.

яйця – 2 шт.

цибуля ріпчаста – 1 шт.

часник – 1 шт.

вівсяні пластівці, перемелені в борошно – ½ склянки

сіль – дрібка

цукор – дрібка

перець – до смаку

спеції – до смаку

олія – 50 мл

гриби або зелень для оздоблення

панірувальні сухарі

Приготування:

Подрібнюємо 200 г горіхів у блендері та перекладаємо їх в окрему ємність. Чотири столові ложки відвареної квасолі, одну цибулину середнього розміру, кілька зубчиків часнику та два яйця подрібнюємо у блендері. Дві-три відварених картоплини натираємо на дрібній терці. З’єднуємо усі інгредієнти та ретельно перемішуємо ложкою. Додаємо півсклянки вівсяних пластівців, перемелених в борошно, 50 мл рослинної олії, дрібку солі та цукру, перець та спеції до смаку і знову все ретельно вимішуємо. Викладаємо суміш на дошку, застелену плівкою, та рівномірно розподіляємо шаром завтовшки 2–2,5 см. Відправляємо фарш у холодильник на 15–20 хвилин. Охолоджений фарш нарізаємо квадратиками. Змоченими у воді руками формуємо котлети, обвалюємо їх у панірувальних сухарях та викладаємо на розігріту пательню з рослинною олією. Обсмажуємо котлети з обох боків і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15 хвилин. Викладаємо готові котлети на тарілку та прикрашаємо зеленню або грибами.

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