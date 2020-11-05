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Котлети з волоських горіхів: рецепт

05.11.2020

А ви знали, що котлети з волоських горіхів можна сплутати з м’ясними, хоча насправді м’яса в них нема. У новому випуску «Все буде добре» Олег Ковальчук розповів, як приготувати цю неймовірну страву. Детальний рецепт котлет з волоських горіхів читайте в матеріалі.

котлеты ореховые

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Інгредієнти:

  • волоські горіхи – 200 г
  • відварена картопля – 3 шт.
  • відварена квасоля (біла та червона) – 4 ст. л.
  • яйця – 2 шт.
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • часник – 1 шт.
  • вівсяні пластівці, перемелені в борошно – ½ склянки
  • сіль – дрібка
  • цукор – дрібка
  • перець – до смаку
  • спеції – до смаку
  • олія – 50 мл
  • гриби або зелень для оздоблення
  • панірувальні сухарі

Приготування:

  1. Подрібнюємо 200 г горіхів у блендері та перекладаємо їх в окрему ємність.
  2. Чотири столові ложки відвареної квасолі, одну цибулину середнього розміру, кілька зубчиків часнику та два яйця подрібнюємо у блендері.
  3. Дві-три відварених картоплини натираємо на дрібній терці.
  4. З’єднуємо усі інгредієнти та ретельно перемішуємо ложкою.
  5. Додаємо півсклянки вівсяних пластівців, перемелених в борошно, 50 мл рослинної олії, дрібку солі та цукру, перець та спеції до смаку і знову все ретельно вимішуємо.
  6. Викладаємо суміш на дошку, застелену плівкою, та рівномірно розподіляємо шаром завтовшки 2–2,5 см.
  7. Відправляємо фарш у холодильник на 15–20 хвилин.
  8. Охолоджений фарш нарізаємо квадратиками. Змоченими у воді руками формуємо котлети, обвалюємо їх у панірувальних сухарях та викладаємо на розігріту пательню з рослинною олією.
  9. Обсмажуємо котлети з обох боків і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15 хвилин. Викладаємо готові котлети на тарілку та прикрашаємо зеленню або грибами.    

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