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Гарбузовий чизкейк: рецепт від Лізи Глинської

04.11.2020

Гадаєте, що з гарбуза неможливо приготувати чизкейк? А ось і неправда! Кулінар Єлизавета Глинська розкрила секрет гарбузового десерту без цукру за власним рецептом! Дізнайтеся, як приготувати гарбузовий чизкейк, у нашому матеріалі.

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Складові:

  • Гарбуз – 300 г
  • Галетне печиво – 200 г
  • Фініки – 150 г
  • Маскарпоне – 800 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Цедра половинки апельсина
  • Сік апельсина – 30 м
  • Кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.
  • Мускатний горіх мелений – 1/3 ч. л.
  • Манна крупа – 2 ст. л.
  • Зірочка анісу

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Приготування гарбузового чизкейку:

  1. Фініки відокремити від кісточок, зняти шкірку та перемолоти в блендері з галетним печивом. Отриману масу викласти нижнім шаром у форму для випікання.
  2. Сир маскарпоне збити з соком апельсина, додати яйця, крохмаль і цедру. Залити у форму другим шаром.
  3. Поставити форму з пирогом на водяну баню й відправити випікатись при температурі  170 градусів 40 хвилин.
  4. Перемолоти запечений гарбуз, мелений мускатний горіх, решту фініків та манку.
  5. Дістати з духовки двошаровий пиріг, залити зверху третім шаром з гарбуза. Потім поставити пиріг на водяну баню в духовку (170 градусів) ще на 20 хвилин.
  6. Подавати пиріг охолодженим, прикрасивши кубиками карамелізованого гарбуза та зірочкою анісу.

 

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