Гарбузовий чизкейк: рецепт від Лізи Глинської
04.11.2020
Гадаєте, що з гарбуза неможливо приготувати чизкейк? А ось і неправда! Кулінар Єлизавета Глинська розкрила секрет гарбузового десерту без цукру за власним рецептом! Дізнайтеся, як приготувати гарбузовий чизкейк, у нашому матеріалі.
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Складові:
- Гарбуз – 300 г
- Галетне печиво – 200 г
- Фініки – 150 г
- Маскарпоне – 800 г
- Яйця – 2 шт.
- Цедра половинки апельсина
- Сік апельсина – 30 м
- Кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.
- Мускатний горіх мелений – 1/3 ч. л.
- Манна крупа – 2 ст. л.
- Зірочка анісу
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Приготування гарбузового чизкейку:
- Фініки відокремити від кісточок, зняти шкірку та перемолоти в блендері з галетним печивом. Отриману масу викласти нижнім шаром у форму для випікання.
- Сир маскарпоне збити з соком апельсина, додати яйця, крохмаль і цедру. Залити у форму другим шаром.
- Поставити форму з пирогом на водяну баню й відправити випікатись при температурі 170 градусів 40 хвилин.
- Перемолоти запечений гарбуз, мелений мускатний горіх, решту фініків та манку.
- Дістати з духовки двошаровий пиріг, залити зверху третім шаром з гарбуза. Потім поставити пиріг на водяну баню в духовку (170 градусів) ще на 20 хвилин.
- Подавати пиріг охолодженим, прикрасивши кубиками карамелізованого гарбуза та зірочкою анісу.
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