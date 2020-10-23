Осінь – пора яскравих барв, часу, коли ми збираємо дари природи. Але ці дари можна знайти не тільки на городі або в саду, а й просто на вулиці. А ви знаєте, яку красу можна створити з того, що лежить у нас під ногами? Ми підготували для вас добірку дивовижно гарних виробів з осінніх матеріалів від експертів «Все буде добре», котрі напевно стануть в нагоді вашій дитині в дитячому садку або школі.

Аплікації з осіннього листя:

Яку ж красу можна створити з одного тільки листя! Що найцікавіше, аплікація – досить простий вид рукоділля.

Намалюйте каркас дерева й подрібніть листя за допомогою ножиць. Після того, як малюнок висохне, нанесіть клей-олівець навколо дерева та присипте осіннім листям.

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Цей малюнок просто заворожує погляд, але ж малювали його з допомогою… листя! Просто рясно змастіть фарбою одну сторону листочка будь-якого дерева, потім притуліть до чистого аркушу. Друк листям може створити справжні шедеври, варто лише дати волю фантазії.

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Також для найменших є цікавий та простий варіант виготовлення метелика.

Або ж інших тварин.

Така аплікація з листя потребуватиме більше часу. Необхідно підібрати листя, тон яких буде повільно переливатися. А також намалювати або роздрукувати основу – тінь жінки.

Вироби з шишок та жолудів:

А за допомогою шишок можна створити свій казковий світ з героями! Адже тварини з шишок та каштанів виглядають дуже мило.

Трохи фетру, пластиліну та листя – ви зможете створювати зі своєю дитиною цілий казковий світ!

Декоративну тарілку з шишок починають робити з дна та йдуть по колу.

Інші цікаві вироби з осінніх матеріалів:

Для такої мисочки вам понадобяться листя, клей ПВА та кулька. Надміть кулю, помістіть її в миску, щоб вона мала стійке положення. Потім нанесіть ПВА по всій поверхні кулі, а потім приклейте осіннє листя. Його необхідно клеїти в декілька шарів. Після висихання клею акуратно здуйте кулю – і ваша осіння декоративна миска готова!

Трохи клею та пластиліну – і прості жолуді перетворюються в сервіз або чоловічків!