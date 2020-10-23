Наближається свято нечисті та темних сил – Хелловін! Страхітливий гарбуз на Хелловін 2020 – невід’ємний атрибут цього свята. Завдяки фантазії та кільком порадам від Наталії Левензон ви з легкістю зробите такий гарбуз своїми руками та проникнетесь атмосферою дня всіх святих. Читайте, як вирізати гарбуз в нашому матеріалі!

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Зробити гарбуз на Хелловін своїми руками досить просто. Для цього вам знадобляться:

гарний середній гарбуз (бажано правильної форми)

шило

гострий ніж

велика ложка

маркер або трафарет

свічки

Як же вирізати гарбуз на Хелловін?

1. Для початку гарбуз варто очистити від пилу. Для цього гарненько помийте його з милом, а потім витріть насухо. Аби маркер лягав краще додатково можете протерти гарбуз спонжем, змоченим у спирті.

2. Зріжте верхівку гарбуза. Для цього використовуйте гострий ніж. Також необхідно вийняти всю м’якоть та насіння. Аби уникнути зайвої витрати часу та сил, зробіть це за допомогою великої ложки.

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3. На цьому етапі все залежить від вашої фантазії. Ви можете намалювати гримасу на гарбузі від руки або використовуючи трафарет. Якщо вам сподобався якийсь малюнок в інтернеті, то роздрукуйте його, прикладіть акуратно до гарбуза та за допомогою гострого шила зробіть множинні проколи по контуру трафарету. Потім виріжте його ножем.

4. На завершення можна додати вашому гарбузу моторошний вигляд. Використовуйте дерев’яні зубочистки для створення зубів і вій, а всередину покладіть кілька невеликих свічок. При вимкненому світлі гарбуз буде виглядати дуже яскраво та лякаюче.

STB.UA підібрав кілька ідей для гарбуза на Хелловін:

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Тепер ви знаєте, як вирізати гарбуз на Хелловін. Нехай це вміння перетворить свято в день, який обов’язково запам’ятається! Щасливого Хелловіна 2020!