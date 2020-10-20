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Гарбузове печиво з книги про Гаррі Поттера: рецепт приготування

20.10.2020

Що робити, якщо ваша дитина навідріз відмовляється їсти, але у неї попереду насичений навчальний день? Як умовити її поснідати? І від якої секретної страви не зможе відмовитися жоден малюк? Відповідь знає Геннадій Цяук! Приготуйте своєму чаду гарбузове печиво з книги про Гаррі Поттера. Це не тільки смачні, але й дуже поживні, корисні ласощі. Рецепт гарбузового печива вже в матеріалі!

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тыквенное печенье

«Гаррі Поттер» – книга, що завоювала серця читачів по всьому світу. Якщо відкинути казковий антураж, то Гаррі, Рон і Герміона майже нічим не відрізняються від звичайних дітей. Вони так само люблять пустувати й обожнюють солодощі. Неймовірні бенкети в Гоґвортсі, дивовижні страви з рухомими фігурками та ласощі, наділені надможливостями – хіба можна встояти? І, звичайно, як же без смачних страв місіс Візлі? Саме вона пригощала Гаррі чарівним гарбузовим печивом, що стало одним з найулюбленіших серед юних чарівників.

Просто зараз ви дізнаєтеся рецепт гарбузового печива з книги про Гаррі Поттера. І нехай ваша дитина відчує себе справжнім чарівником!

Складові для печива:

  • Склянка м’якоті гарбуза
  • 6 перепелиних яєць
  • 2 ст. л. рисового борошна
  • Склянка цукру
  • 1 ч. л. солі
  • Склянка вершкового масла
  • 1 ч. л. ванільної есенції
  • 1 ч. л. кориці
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1 ч. л. соди

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Складові для глазурі:

  • 3 ст. л. вершкового масла
  • Півсклянки цукру
  • 4 ст. л. соєвого молока
  • 3/4 ч. л. ванільної есенції
  • Склянка цукрової пудри

Приготування:

  1. Розігріти духовку до 200 градусів. Розтерти масло з цукром. Додати ваніль, яйця і гарбуз.
  2. Змолоти рис. Просіяти сухі інгредієнти й перемішати з іншими.
  3. Ложкою викладати тісто на деко. Випікати 1012 хвилин.
  4. Для глазурі покласти масло, цукор і молоко в каструлю й довести до кипіння.
  5. Додати 3/4 ч. л. ванільної есенції та склянку цукрової пудри. Покрити печиво глазур’ю.

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