Що робити, якщо ваша дитина навідріз відмовляється їсти, але у неї попереду насичений навчальний день? Як умовити її поснідати? І від якої секретної страви не зможе відмовитися жоден малюк? Відповідь знає Геннадій Цяук! Приготуйте своєму чаду гарбузове печиво з книги про Гаррі Поттера. Це не тільки смачні, але й дуже поживні, корисні ласощі. Рецепт гарбузового печива вже в матеріалі!

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«Гаррі Поттер» – книга, що завоювала серця читачів по всьому світу. Якщо відкинути казковий антураж, то Гаррі, Рон і Герміона майже нічим не відрізняються від звичайних дітей. Вони так само люблять пустувати й обожнюють солодощі. Неймовірні бенкети в Гоґвортсі, дивовижні страви з рухомими фігурками та ласощі, наділені надможливостями – хіба можна встояти? І, звичайно, як же без смачних страв місіс Візлі? Саме вона пригощала Гаррі чарівним гарбузовим печивом, що стало одним з найулюбленіших серед юних чарівників.

Просто зараз ви дізнаєтеся рецепт гарбузового печива з книги про Гаррі Поттера. І нехай ваша дитина відчує себе справжнім чарівником!

Складові для печива:

Склянка м’якоті гарбуза

6 перепелиних яєць

2 ст. л. рисового борошна

Склянка цукру

1 ч. л. солі

Склянка вершкового масла

1 ч. л. ванільної есенції

1 ч. л. кориці

1 ч. л. розпушувача

1 ч. л. соди

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Складові для глазурі:

3 ст. л. вершкового масла

Півсклянки цукру

4 ст. л. соєвого молока

3/4 ч. л. ванільної есенції

Склянка цукрової пудри

Приготування:

Розігріти духовку до 200 градусів. Розтерти масло з цукром. Додати ваніль, яйця і гарбуз. Змолоти рис. Просіяти сухі інгредієнти й перемішати з іншими. Ложкою викладати тісто на деко. Випікати 10 – 12 хвилин. Для глазурі покласти масло, цукор і молоко в каструлю й довести до кипіння. Додати 3/4 ч. л. ванільної есенції та склянку цукрової пудри. Покрити печиво глазур’ю.

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