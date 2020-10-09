Покрова Пресвятої Богородиці у 2020 році, як і щороку, святкується 14 жовтня. Це одне з найважливіших православних свят, коли пари моляться про збереження кохання і шлюбу, а юні дівчата — про щасливе заміжжя. Ми пропонуємо вам молитви на Покрову, які принесуть щастя і радість у ваше життя.



Молитва на Покрову Пресвятої Богородиці для дівчини

О, Пресвята Діво Маріє, прийми молитву цю від мене, негідної слуги Твоєї, і вознеси її до Престолу Бога Твого Сина, нехай милостивий він буде до прохань наших. Прибігаю до Тебе як до Заступниці нашої: почуй нас, що моляться Тобі, покрий нас покровом Твоїм і випроси у Бога Сина Твого для нас всіх благ: подружжю любові та злагоди, дітям послуху, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім нам духу розуму і благочестя, духу милосердя і лагідності, духу чистоти і правди.

Збережи мене від гордості й самолюбства, дай же мені охоту до праці і благослови труди мої. Як Закон Господа Бога нашого наказує людям у чесному подружжі жити, то приведи мене, Матір Божа, до нього, не для догоджання бажанню моєму, а для виконання призначення Отця нашого Святого, бо Він Сам сказав: недобре чоловікові бути одному і, створивши йому жінку на помічницю, благословив їх рости, множитися і населяти землю. Амінь.

Молитва на Покрову Пресвятої Богородиці для заміжжя

О, Пресвята Діво Маріє, прийми молитву цю від мене, негідної слуги Твоєї, і принесеш її ко Престолу Бога Сина Свого, щоб милостивий він буде прохань нашим. Вдаюся до Тебе як до Заступниці нашої: почуй нас, що моляться Тобі, покрий нас покровом Твоїм, і виблагай у Бога Сина Твого нам всіх благ: подружжю любові да згоду, дітям слухняності, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім же нам дух розуму і благочестя , дух милосердя і лагідності, дух чистоти і правди.

Пресвята Богородице, вислухай смиренну молитву з глибини дівочого серця мого: дай мені чоловіка чесного й побожного, щоб ми в любові з ним і згоді прославляли Тебе, милосердного Бога: Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва на Покрову Пресвятої Богородиці від Олени Курилової

Щоб чоловік і дружина жили щасливо і кохали одне одного, екстрасенс і експертка програми «Все буде добре» Олена Курилова радить регулярно читати спеціальну молитву. Вона стверджує, що священні слова допоможуть вам зажити з чоловіком душа в душу!

У день Покрови в кожної незаміжньої дівчини в оселі повинен бути букет червоних хризантем. Червоні хризантеми — символ любові. А Покрова завжди була святом молодих дівчат, які хочуть вийти заміж. Тому саме в цей день незаміжнім дівчатам потрібно дотримуватися деяких правил і читати спеціальну молитву.

Більше на тему: Поради Олени Курилової на Покрову Пресвятої Богородиці

Щоб подружжя насолоджувалось одне одним!

Як любить дитя матір до семи років

і кроку не хоче без неї ступити,

так і чоловік — раб Божий (ім’я)

дивився — не намилувався на рабу Божу (ім’я).

І раділи б вони одне за одного,

як мати за дитину, а дитина за матір улюблену.

Замикаю свою молитву на святі ключі, святі замки.

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Читайте цю молитву від Олени Курилової, і ваші стосунки будуть міцними, як ніколи!

Video: Молитви на Покрову Пресвятої Богородиці Які молитви читати на Покрову Пресвятої Богородиці? Молитви, звернені до Богородиці, мають особливу силу на Покрову. Молитви на Покрову читайте в матеріалі

Читайте нас також у Viber і Telegram.