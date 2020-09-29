Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Крем-суп із каштанів від Стефана Вайттінадана

29.09.2020

Як приготувати крем-суп із каштанів від Стефана Вайттінадана? Детальний рецепт – у нашому матеріалі. До речі, головний інгредієнт цієї страви може захистити від передчасного старіння та появи зморщок! 

як приготувати крем суп з каштанів

Інгредієнти:

  • Каштани – 50 г (уже відварених та очищених)
  • Цибулина – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Шампіньйони – 100 г
  • Часник – 1 головка
  • Бульйон – 1 л
  • Вершки 30% – 80 мл
  • Вершкове масло – 1 ст. л. (15 г)
  • Соєвий соус – 20 мл
  • Лісові горіхи – 70 г
  • Дрібка мускатного горіха
  • Сир пармезан
  • Шматочки багету – 2 шт.
  • Сіль та перець за смаком

Більше на тему: Як приготувати сирний суп: рецепт Насті Кожевнікової

Приготування:

  1. Розтоплюємо вершкове масло. Обсмажуємо на цьому маслі дрібно нарізану цибулю, вливаємо туди соєвий соус. Тушкуємо до готовності (потрібно, щоб цибуля стала м’якою).
  2. Подрібнюємо на тертці каштани. Додаємо їх у сковорідку. Важливо! Каштани попередньо відваріть протягом 3045 хв. до готовності (час приготування дуже залежить від виду і розміру каштанів). Відварені каштани потрібно очистити від шкірки.
  3. Нарізаємо невеликими шматочками гриби. Додаємо їх до овочів і тушкуємо, періодично помішуючи. Солимо та приправляємо перцем.
  4. Вливаємо вино, додаємо лавровий листок, мускатний горіх, жменьку білих грибів, вершки і молоко.
  5. Доводимо до кипіння, перекладаємо суміш у блендер, додаємо лісові горіхи та подрібнюємо до однорідної консистенції.
  6. Приправляємо сіллю і перцем. За потреби доводимо до бажаної консистенції, додаючи бульйон чи воду.

Більше на тему: Човники з кабачків: рецепт від Тетяни Литвинової

Ідеальний варіант подачі – з домашніми сухариками.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить