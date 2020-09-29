Як приготувати крем-суп із каштанів від Стефана Вайттінадана? Детальний рецепт – у нашому матеріалі. До речі, головний інгредієнт цієї страви може захистити від передчасного старіння та появи зморщок!

Інгредієнти:

Каштани – 50 г (уже відварених та очищених)

Цибулина – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Шампіньйони – 100 г

Часник – 1 головка

Бульйон – 1 л

Вершки 30% – 80 мл

Вершкове масло – 1 ст. л. (15 г)

Соєвий соус – 20 мл

Лісові горіхи – 70 г

Дрібка мускатного горіха

Сир пармезан

Шматочки багету – 2 шт.

Сіль та перець за смаком

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Приготування:

Розтоплюємо вершкове масло. Обсмажуємо на цьому маслі дрібно нарізану цибулю, вливаємо туди соєвий соус. Тушкуємо до готовності (потрібно, щоб цибуля стала м’якою). Подрібнюємо на тертці каштани. Додаємо їх у сковорідку. Важливо! Каштани попередньо відваріть протягом 30 – 45 хв. до готовності (час приготування дуже залежить від виду і розміру каштанів). Відварені каштани потрібно очистити від шкірки. Нарізаємо невеликими шматочками гриби. Додаємо їх до овочів і тушкуємо, періодично помішуючи. Солимо та приправляємо перцем. Вливаємо вино, додаємо лавровий листок, мускатний горіх, жменьку білих грибів, вершки і молоко. Доводимо до кипіння, перекладаємо суміш у блендер, додаємо лісові горіхи та подрібнюємо до однорідної консистенції. Приправляємо сіллю і перцем. За потреби доводимо до бажаної консистенції, додаючи бульйон чи воду.

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Ідеальний варіант подачі – з домашніми сухариками.