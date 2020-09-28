Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Варення з м’яти від Євгена Клопотенка

28.09.2020

Як зробити варення з м’яти? Кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів про найпоширеніші помилки під час приготування м’ятного варення! Рецепт, яким поділився переможець «МастерШеф»-6, дозволить зробити чудові заготовки на зиму.

варення з м'яти

Більше на тему: Пекінська капуста «Кімчі»: рецепт Сергія Калініна

Варення з м’яти рецепт

Складові:

  • М’ята – 400 г;
  • Цукор – 400 г;
  • Вода – 200 мл;
  • Суміш для приготування варення (або агар-агар) – 20 г;
  • Петрушка – 200 г;
  • Шпинат – 200 г;
  • Лимон – 1 шт.

Більше на тему: Помідорне варення від Євгена Клопотенка

Спосіб приготування:

  1. М’яту нарізати, присипати цукром, додати воду і залишити на 3 год. Віджати рідину, що виділилася.
  2. Додати в рідину суміш для варення або агар-агар і варити 5-7 хв.
  3. Для зеленого варення – подрібнити петрушку і шпинат, додати воду, віджати крізь марлю. Нагріти отриману рідину до 80 °С. Процідити крізь вафельний рушник, додати отриманий хлорофілл у варення.
  4. Щоб зробити заготовку на зиму – додати у варення сік 1 лимона і проварити 30 хв. Розлити по стерилізованих банках, закатати.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить