Варення з м’яти від Євгена Клопотенка
28.09.2020
Як зробити варення з м’яти? Кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів про найпоширеніші помилки під час приготування м’ятного варення! Рецепт, яким поділився переможець «МастерШеф»-6, дозволить зробити чудові заготовки на зиму.
Більше на тему: Пекінська капуста «Кімчі»: рецепт Сергія Калініна
Варення з м’яти рецепт
Складові:
- М’ята – 400 г;
- Цукор – 400 г;
- Вода – 200 мл;
- Суміш для приготування варення (або агар-агар) – 20 г;
- Петрушка – 200 г;
- Шпинат – 200 г;
- Лимон – 1 шт.
Більше на тему: Помідорне варення від Євгена Клопотенка
Спосіб приготування:
- М’яту нарізати, присипати цукром, додати воду і залишити на 3 год. Віджати рідину, що виділилася.
- Додати в рідину суміш для варення або агар-агар і варити 5-7 хв.
- Для зеленого варення – подрібнити петрушку і шпинат, додати воду, віджати крізь марлю. Нагріти отриману рідину до 80 °С. Процідити крізь вафельний рушник, додати отриманий хлорофілл у варення.
- Щоб зробити заготовку на зиму – додати у варення сік 1 лимона і проварити 30 хв. Розлити по стерилізованих банках, закатати.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=