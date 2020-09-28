Чебуреки без краплі жиру – гутаби від Хаяла Алекперова
28.09.2020
Хочете насолодитися смаком неперевершених чебуреків, але боїтеся целюліту і зайвих кілограмів? Тоді заспокойте свою душу гутабами – улюбленою стравою дитинства Хаяла Алекперова! Це традиційний рецепт азербайджанської кухні, аналог наших чебуреків, що смажиться на пательні без олії. Гутаби – напрочуд смачна страва, після якої неможливо погладшати!
Для тіста:
- Кефір – 200 мл
- Борошно – 2 скл.
- Розпушувач – 0.5 ч. л.
- Вода – 0,5 скл.
- Цукор – 1 ч. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Твердий сир (натертий) – 1 скл.
Для начинки:
- Фарш (яловичина) – 150 г
- Фарш (баранина) – 150 г;
- Гриби – 5 шт.
- Кінза – 50 г
- Куркума – 0.5 ч. л.
- Цибуля – 1 шт.
- Перець – 0,5 ч. л.
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Приготування:
- Для тіста змішати всі сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор, розпушувач.
- Додати кефір, тертий сир, замісити однорідне тісто, залишити в холодильнику на 30 хвилин.
- Для начинки обсмажити подрібнену цибулю, гриби, перемішати з фаршем і кінзою.
- Додати куркуму, сіль і перець.
- Додати води, ретельно перемішати.
- Поділити тісто на невеликі порції, тонко розкачати круглі пласти.
- Начинку розподілити на половині тіста, іншою половиною накрити, заліпити краї руками або виделкою.
- Смажити гутаби на розігрітій пательні без олії!
Смачного!
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