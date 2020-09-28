Чебуреки без краплі жиру – гутаби від Хаяла Алекперова

Хочете насолодитися смаком неперевершених чебуреків, але боїтеся целюліту і зайвих кілограмів? Тоді заспокойте свою душу гутабами – улюбленою стравою дитинства Хаяла Алекперова! Це традиційний рецепт азербайджанської кухні, аналог наших чебуреків, що смажиться на пательні без олії. Гутаби – напрочуд смачна страва, після якої неможливо погладшати!

Для тіста:

Кефір – 200 мл

Борошно – 2 скл.

Розпушувач – 0.5 ч. л.

Вода – 0,5 скл.

Цукор – 1 ч. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Твердий сир (натертий) – 1 скл.

Для начинки:

Фарш (яловичина) – 150 г

Фарш (баранина) – 150 г;

Гриби – 5 шт.

Кінза – 50 г

Куркума – 0.5 ч. л.

Цибуля – 1 шт.

Перець – 0,5 ч. л.

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Приготування:

Для тіста змішати всі сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор, розпушувач. Додати кефір, тертий сир, замісити однорідне тісто, залишити в холодильнику на 30 хвилин. Для начинки обсмажити подрібнену цибулю, гриби, перемішати з фаршем і кінзою. Додати куркуму, сіль і перець. Додати води, ретельно перемішати. Поділити тісто на невеликі порції, тонко розкачати круглі пласти. Начинку розподілити на половині тіста, іншою половиною накрити, заліпити краї руками або виделкою. Смажити гутаби на розігрітій пательні без олії!

Смачного!