Любите аджику? А чи ви знаєте, в якій країні з’явилася ця страва? Як спочатку готували аджику? Кулінар Мікаель Ароян поділився з глядачами проє3укту «Все буде добре» новими рецептами аджики. Читайте в нашому матеріалі рецепти трьох видів аджики, які підійдуть і до м’яса, і до риби! Вчимося готувати аджику разом!

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Аджика – це дуже смачна приправа з абхазької та грузинської кухні, що традиційно подається до м’ясних страв. Існує дуже багато рецептів цього соусу. Але в склад незмінно входять червоний перець, коріандр, часник і пряні трави. Томати, всупереч загальній думці, не є обов’язковим інгредієнтом аджики. Але соуси з назвою «аджика» на полицях супермаркетів мають у складі саме помідори.

Горіхова аджика від Мікаеля Арояна

Інгредієнти:

червоний гострий перець – 200 г

болгарський перець – 500 г

часник – 300 г

хмелі-сунелі – 50 г

кінза – 50 г

сіль – 80 г

олія – ​​50 г

волоські горіхи – 200 г

Приготування:

Болгарський і гострий перець очистити від плодоніжок і зерен. Болгарський перець пропустити з часником через м’ясорубку. Пропустити через м’ясорубку червоний гіркий перець. Додати хмелі-сунелі і пропустити ще раз усю масу через м’ясорубку. Додати сіль, олію, подрібнені горіхи і зелень. Добре перемішати. Зберігати в скляних баночках у холодильнику.

Зелена аджика

Інгредієнти:

зелений гострий перець – 5 шт.

болгарський перець – 5 шт.

часник – 2 головки

зелень кінзи – 100 г

зелень петрушки – 100 г

м’ята – 50 г

зелень тархуну – 50 г

оцет – 4 ст. л.

олія соняшникова – 0,5 скл.

орегано, майоран, коріандр, кріп – по 1 ст. л.

сіль – 2 ст. л.

цукор – 2 ст. л.

Приготування:

Болгарський і гострий перець почистити, прибрати насіння. Почистити часник і промити зелень (кінзу, петрушку, тархун). Перець, часник і зелень – перемолоти. Додати до перемеленої маси прянощі для аджики (орегано, майоран, коріандр, кріп), сіль, соняшникову олію та оцет. Перемішати до однорідної маси. Розкласти аджику в банки і зберігати в холодильнику.

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Суха аджика

Інгредієнти:

гострий червоний перець – 600 г

сухий коріандр – 4 ст. л.

часник – 7 зубчиків

хмелі-сунелі – 2 ст. л.

насіння кропу – 0,5 ч. л.

сіль, цукор – до смаку

Приготування:

Коріандр, насіння кропу підсушити на сковороді. Перець, часник подрібнити, додати спеції. Масу викласти на сковороду, постійно помішуючи, додати хмелі-сунелі. Після охолодження маси додати сіль. Перемішати.

Video: Рецепт аджики: 3 варіанти від Мікаеля Арояна Як і скільки готувати аджику? Рецепти аджики покроково від Мікаеля Арояна