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Майстер-клас із професійного фарбування волосся вдома від В’ячеслава Дюденко

25.09.2020

У вас немає грошей на дороге фарбування в салоні, але так хочеться освіжити зачіску? Один з найкращих майстрів перукарського мистецтва нашої країни В’ячеслав Дюденко розкриє секрети професійного фарбування волосся в домашніх умовах!

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Нам знадобляться:

  • резинка для волосся
  • гострі ножиці для стрижки
  • лінійка 20 см
  • світла фарба (платиновий відтінок)
  • окислювач для волосся (9%)
  • фольга
  • миска для фарби
  • пензлик для фарби
  • шампунь
  • фен

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Ножиці повинні бути хоч і недорогими, але обов’язково професійними. Головне, щоб вони були добре заточені. Адже якщо леза будуть затуплені, то ви ризикуєте привести навіть здорову за структурою  волосинку до сильного пошкодження.

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Покрокова інструкція:

  1. Якщо у вас нефарбований, натуральний колір волосся, відразу можете приступити до нанесення фарби. Якщо ж на волоссі є інша фарба, попередньо потрібно нанести висвітлюючу пудру для волосся. 30 г буде досить для одного застосування. Розподіляємо висвітлюючу пудру для волосся спеціальним пензликом для фарбування.
  2. Спочатку потрібно зібрати все волосся у високий хвіст по центру, над чолом. Дістаємо з хвоста одне пасмо й відміряємо приблизно довжину посічених кінчиків. Робимо зріз із пасма. Потім точковим зрізом продовжуємо опрацьовувати всі інші пасма, під довжину нашого першого пасма.
  3. Тепер ми ховаємо хвіст біля основи у фольгу, щоб його не вимазати, відміряємо довжину кінчиків знизу приблизно на 10 см. Накриваємо наші кінці фольгою і витримуємо 30 хвилин.
  4. Тепер залишилося протонувати кінці фарбою платинового відтінку для насиченого ефекту. Спочатку змішуємо фарбу з окислювачем. При висвітленні можна використовувати окислювач від 3% до 12%, залежно від бажаного результату. 12% окислювач найсильніший, відповідно, підходить для сильного освітлення, 3%, навпаки, злегка освітлить ваші кінці.
  5. Продовжуємо наносити фарбу, розподіляємо її пензлем ретельно та рівномірно.
  6. Тепер вже пофарбовані кінці ми також накриваємо плівкою. Час витримки тонуючої фарби – 20 хвилин!
  7. Після витримки змиваємо шампунем фарбу, висушуємо волосся феном і отримуємо ефект висвітлених кінчиків!

Video: Майстер-клас із професійного фарбування волосся вдома від В’ячеслава Дюденко

Читайте всі тонкощі професійного фарбування волосся в домашніх умовах, про які в майстер-класі розповів стиліст В'ячеслав Дюденко. Професійне фарбування волосся вдома - це просто

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