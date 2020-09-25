У вас немає грошей на дороге фарбування в салоні, але так хочеться освіжити зачіску? Один з найкращих майстрів перукарського мистецтва нашої країни В’ячеслав Дюденко розкриє секрети професійного фарбування волосся в домашніх умовах!

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Нам знадобляться:

резинка для волосся

гострі ножиці для стрижки

лінійка 20 см

світла фарба (платиновий відтінок)

окислювач для волосся (9%)

фольга

миска для фарби

пензлик для фарби

шампунь

фен

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Ножиці повинні бути хоч і недорогими, але обов’язково професійними. Головне, щоб вони були добре заточені. Адже якщо леза будуть затуплені, то ви ризикуєте привести навіть здорову за структурою волосинку до сильного пошкодження.

Покрокова інструкція:

Якщо у вас нефарбований, натуральний колір волосся, відразу можете приступити до нанесення фарби. Якщо ж на волоссі є інша фарба, попередньо потрібно нанести висвітлюючу пудру для волосся. 30 г буде досить для одного застосування. Розподіляємо висвітлюючу пудру для волосся спеціальним пензликом для фарбування. Спочатку потрібно зібрати все волосся у високий хвіст по центру, над чолом. Дістаємо з хвоста одне пасмо й відміряємо приблизно довжину посічених кінчиків. Робимо зріз із пасма. Потім точковим зрізом продовжуємо опрацьовувати всі інші пасма, під довжину нашого першого пасма. Тепер ми ховаємо хвіст біля основи у фольгу, щоб його не вимазати, відміряємо довжину кінчиків знизу приблизно на 10 см. Накриваємо наші кінці фольгою і витримуємо 30 хвилин. Тепер залишилося протонувати кінці фарбою платинового відтінку для насиченого ефекту. Спочатку змішуємо фарбу з окислювачем. При висвітленні можна використовувати окислювач від 3% до 12%, залежно від бажаного результату. 12% окислювач найсильніший, відповідно, підходить для сильного освітлення, 3%, навпаки, злегка освітлить ваші кінці. Продовжуємо наносити фарбу, розподіляємо її пензлем ретельно та рівномірно. Тепер вже пофарбовані кінці ми також накриваємо плівкою. Час витримки тонуючої фарби – 20 хвилин! Після витримки змиваємо шампунем фарбу, висушуємо волосся феном і отримуємо ефект висвітлених кінчиків!

Video: Майстер-клас із професійного фарбування волосся вдома від В’ячеслава Дюденко Читайте всі тонкощі професійного фарбування волосся в домашніх умовах, про які в майстер-класі розповів стиліст В'ячеслав Дюденко. Професійне фарбування волосся вдома - це просто