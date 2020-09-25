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Консервовані кавуни: рецепт від домогосподарки Ганни Козубенко

25.09.2020

Літо було досить врожайним на кавуни, а ви все не можете вигадати, куди їх подіти? У студії «Все буде добре» відкрився неймовірний рецепт солодких консервованих кавунів. Ми впевнені, що вони стануть смачним частуванням для ваших рідних та близьких узимку. Детальний рецепт в нашому матеріалі.

арбуз

Інгредієнти:

  • Кавун – 0.5  шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  •  Ананасовий сік – 700 мл
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Лимонна кислота – 1 ч. л.

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Приготування:

  1. Простерилізувати банки. Для цього потрібно залити їх окропом і накрити кришками.
  2. Підготувати порційні шматки кавуна для закладання в банку. Для цього необхідно вирізати з м’якоті кульки за допомогою звичайної чайної ложки чи ложки для морозива.
  3. З кабачка зняти шкірку та  нарізати його кільцями.
  4. Приготувати маринад. Поставити ананасовий сік на вогонь, додати цукор, лимонну кислоту та нарізаний лимон. Довести маринад до кипіння. Додати в нього кабачки,  протягом 15 хвилин проварити їх у маринаді.
  5. Скласти шматки кавуна в банки, залити гарячим маринадом.
  6. Закатати банки кришками.

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