Літо було досить врожайним на кавуни, а ви все не можете вигадати, куди їх подіти? У студії «Все буде добре» відкрився неймовірний рецепт солодких консервованих кавунів. Ми впевнені, що вони стануть смачним частуванням для ваших рідних та близьких узимку. Детальний рецепт — в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Кавун – 0.5 шт.

Кабачок – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Ананасовий сік – 700 мл

Цукор – 2 ст. л.

Лимонна кислота – 1 ч. л.

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Приготування:

Простерилізувати банки. Для цього потрібно залити їх окропом і накрити кришками. Підготувати порційні шматки кавуна для закладання в банку. Для цього необхідно вирізати з м’якоті кульки за допомогою звичайної чайної ложки чи ложки для морозива. З кабачка зняти шкірку та нарізати його кільцями. Приготувати маринад. Поставити ананасовий сік на вогонь, додати цукор, лимонну кислоту та нарізаний лимон. Довести маринад до кипіння. Додати в нього кабачки, протягом 15 хвилин проварити їх у маринаді. Скласти шматки кавуна в банки, залити гарячим маринадом. Закатати банки кришками.

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