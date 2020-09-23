Сергій Калінін розкриває секрети одного з найсмачніших овочевих делікатесів – капусти по-чеськи! Свинина, свіжа капуста, маринована капуста, томатний сік і спеції разом створюють неповторний смак страви та дарують справжню насолоду. Дізнайтеся, як правильно приготувати тушковану капусту по-чеськи в нашому матеріалі!

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Для тушкованої капусти по-чеськи вам знадобиться:

400 г свинячої шиї

30 г дрібно порізаного свіжого свинячого сала

350 г маринованої нарізаної капусти

400 г свіжої капусти

1 морква

1 цибулина

75 мл томатного соку

перець горошком, духмяний перець, лавровий лист, сіль

рослинна олія для обсмажування

100 мл яблучного соку

0, 5 чайної ложки кмину

Приготування:

М’ясо нарізаємо кубиками. Подрібнюємо цибулю і натираємо моркву. Додаємо сало. М’ясо солимо та перчимо, смажимо в олії до скоринки. Додаємо цибулю, моркву, обсмажуємо ще 10 хвилин. Вливаємо томатний сік, тушкуємо 5 хвилин. Нарізаємо свіжу капусту. На дно чавунної каструлі викладаємо перець горошком, п’ять горошин запашного перцю та один лавровий лист. Потім викладаємо свіжу капусту, кладемо обсмажене з овочами м’ясо, а зверху – мариновану капусту, поливаємо її яблучним соком. Вливаємо кип’ячену воду, трохи не доходячи до верхнього шару капусти. З моменту закипання гасимо 40-50 хвилин на повільному вогні, прикривши кришкою.

Video: Тушкована капуста по-чеськи: рецепт приготування Рецептом тушкованої капусти по-чеськи поділився Сергій Калінін. Дивіться, як правильно приготувати тушковану капусту по-чеськи