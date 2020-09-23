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Тушкована капуста по-чеськи: рецепт приготування

23.09.2020

Сергій Калінін розкриває секрети одного з найсмачніших овочевих делікатесів – капусти по-чеськи! Свинина, свіжа капуста, маринована капуста, томатний сік і спеції разом створюють неповторний смак страви та дарують справжню насолоду. Дізнайтеся, як правильно приготувати тушковану капусту по-чеськи в нашому матеріалі!

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Для тушкованої капусти по-чеськи вам знадобиться:

  • 400 г свинячої шиї
  • 30 г дрібно порізаного свіжого свинячого сала
  • 350 г маринованої нарізаної капусти
  • 400 г свіжої капусти
  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • 75 мл томатного соку
  • перець горошком, духмяний перець, лавровий лист, сіль
  • рослинна олія для обсмажування
  • 100 мл яблучного соку
  • 0, 5 чайної ложки кмину

Приготування:

  1. М’ясо нарізаємо кубиками. Подрібнюємо цибулю і натираємо моркву. Додаємо сало.
  2. М’ясо солимо та перчимо, смажимо в олії до скоринки.
  3. Додаємо цибулю, моркву, обсмажуємо ще 10 хвилин.
  4. Вливаємо томатний сік, тушкуємо 5 хвилин.
  5. Нарізаємо свіжу капусту.
  6. На дно чавунної каструлі викладаємо перець горошком, п’ять горошин запашного перцю та один лавровий лист. Потім викладаємо свіжу капусту, кладемо обсмажене з овочами м’ясо, а зверху – мариновану капусту, поливаємо її яблучним соком.
  7. Вливаємо кип’ячену воду, трохи не доходячи до верхнього шару капусти. З моменту закипання гасимо 40-50 хвилин на повільному вогні, прикривши кришкою.

Video: Тушкована капуста по-чеськи: рецепт приготування

Рецептом тушкованої капусти по-чеськи поділився Сергій Калінін. Дивіться, як правильно приготувати тушковану капусту по-чеськи

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