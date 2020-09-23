Тушкована капуста по-чеськи: рецепт приготування
23.09.2020
Сергій Калінін розкриває секрети одного з найсмачніших овочевих делікатесів – капусти по-чеськи! Свинина, свіжа капуста, маринована капуста, томатний сік і спеції разом створюють неповторний смак страви та дарують справжню насолоду. Дізнайтеся, як правильно приготувати тушковану капусту по-чеськи в нашому матеріалі!
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Для тушкованої капусти по-чеськи вам знадобиться:
- 400 г свинячої шиї
- 30 г дрібно порізаного свіжого свинячого сала
- 350 г маринованої нарізаної капусти
- 400 г свіжої капусти
- 1 морква
- 1 цибулина
- 75 мл томатного соку
- перець горошком, духмяний перець, лавровий лист, сіль
- рослинна олія для обсмажування
- 100 мл яблучного соку
- 0, 5 чайної ложки кмину
Приготування:
- М’ясо нарізаємо кубиками. Подрібнюємо цибулю і натираємо моркву. Додаємо сало.
- М’ясо солимо та перчимо, смажимо в олії до скоринки.
- Додаємо цибулю, моркву, обсмажуємо ще 10 хвилин.
- Вливаємо томатний сік, тушкуємо 5 хвилин.
- Нарізаємо свіжу капусту.
- На дно чавунної каструлі викладаємо перець горошком, п’ять горошин запашного перцю та один лавровий лист. Потім викладаємо свіжу капусту, кладемо обсмажене з овочами м’ясо, а зверху – мариновану капусту, поливаємо її яблучним соком.
- Вливаємо кип’ячену воду, трохи не доходячи до верхнього шару капусти. З моменту закипання гасимо 40-50 хвилин на повільному вогні, прикривши кришкою.
Video: Тушкована капуста по-чеськи: рецепт приготування
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