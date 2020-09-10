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Консервована диня: простий рецепт на зиму

10.09.2020

Якщо ви не знали, диню можна законсервувати на зиму. Ми підготували для вас простий і неймовірно смачний рецепт, який дозволить вам і взимку ласувати літнім смаком. Читайте рецепт консервованої дині від експертів «Все буде добре» в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Диня – 1 шт.
  • Цукор – 4-5 ст. л.
  • Корінь імбиру – 50 г
  • Лимонна кислота – щіпка.
  • Вода

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Приготування:

  1. Обмити диню, очистити від шкірки та нарізати кубиком.
  2. Імбир обмити, очистити від шкірки. Нарізати тонкими скибочками.
  3. У чисті банки відправити диню й імбир. Потім засипати цукром і лимонною кислотою.
  4. Залити окропом банки та накрити кришками.
  5. Відправити банки в каструлю з теплою водою.
  6. Поставити каструлю на вогонь і довести до кипіння.
  7. Зробити помірніший вогонь і накрити кришкою каструлю.
  8. Стерилізувати банку 5-7 хвилин.
  9. Дістати банки та законсервувати.

Смачного!

 

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