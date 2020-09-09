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Запіканка з кабачків за рецептом експертів «Все буде добре»

09.09.2020

Запіканка з кабачків – це дієтична смачна страва. Кулінарні експерти «Все буде добре» поділилися рецептом запіканки з гостренькими кабачками. Читайте, як приготувати запіканку з кабачків, у матеріалі.

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Кабачковая запеканка

Інгредієнти:

  • Кабачки  7 шт. (середнього розміру)
  • Вершки 15% жирності – 100 р
  • Сир 1% жирності – 500 р
  • Сир твердий Емменталь – 200 м
  • Перець чилі свіжий – 1 шт.
  • Яйця – 3 шт.

Для маринаду:

  • Часник – 3 зуб.
  • Оливкова олія – 100 мл.
  • Цукор – 2.ч.л.
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Оцет (бальзаміко) – 3 ст. л. (можна замінити звичайним оцтом – бальзамік надає оригінальний смак)

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Приготування:

  1. 5 кабачків нарізати уздовж на тонкі слайси, засолити й залишити на 1015 хвилин.
  2. З часнику, олії, цукру, оцту, солі, перцю та зелені приготувати маринад. 2 кабачки, що залишилися, нарізати тонкими вузькими смужками й маринувати 23 години.
  3. У каструлі розігріти вершки, додати сир і нагріти до повного розчинення.
  4. Розрізати перець чилі та занурити в сир на кілька секунд (за смаком).
  5. Яйце збити міксером та влити його в сирну масу.
  6. Кабачки промити від солі та викласти в форму замість тіста.
  7. Сирну масу вилити зверху на основу з кабачків.
  8. Дістати з маринаду смужки кабачків та викласти на запіканку.
  9. Випікати 30 хвилин за температури 200 градусів.

 

Video: Запіканка з кабачків за рецептом експертів «Все буде добре»

Запіканка з кабачків: рецепт, за яким можна приготувати смачну й дієтичну страву. Як приготувати запіканку з кабачків із сиром

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