Маринований перець чилі – національна страва в Іспанії. Рецепт його приготування дуже простий, але в меню українських ресторанів такого не знайти. Як приготувати маринований перець по-іспанськи та порадувати своїх близьких чудовим смаком страви? Читайте в нашому матеріалі рецепт приготування від експертів проекту «Все буде добре».

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Маринований перець чилі по-іспанськи

Складові:

перець чилі – 350 г

зелень кінзи – 3 гіл.

зелень кропу – 3 гіл.

зелень м’яти – 1 гіл.

часник – 1 гол.

оцет винний (або яблучний) – 100 мл

сіль – 1 ч. л.

цукор – 2 ч. л.

коріандр горошком – 2 ч. л.

чорний перець горошком – 5‒6 шт.

духмяний перець горошок – 2‒3 шт.

гвоздика – 1‒2 шт.

лавровий лист – 2‒3 шт.

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Приготування:

Перець помити, проткнути тонким ножем наскрізь у районі плодоніжки. Покласти стручки у велику каструлю та залити окропом. Витримати під кришкою 5 хвилин, воду злити й ще раз залити окропом. Так зробити тричі. Із гілочок зелені обірвати всі листочки. Часник розібрати на зубці, не очищаючи їх. У каструлю налити 0,5 літра води. Додати сіль, цукор, коріандр, гвоздику, чорний перець, духмяний горошок, лавровий лист, часник, зелень. Половину духмяного й чорного перцю подрібнити. Довести маринад до кипіння, додати 100 мл винного оцту. Проварити 2‒3 хвилини, зняти каструлю з вогню й дати маринаду настоятися 5 хвилин. На дно стерилізованої банки викласти зелень і часник із маринаду. Зверху викласти перці. Залити маринадом так, щоб у банку потрапили всі спеції. Законсервувати й закутати в теплу тканину.

Video: Рецепт маринованого перцю по-іспанськи Як приготувати маринований перець чилі по-іспанськи? Рецепт в домашніх умовах. Маринований перець чилі по-іспанськи - покроковий рецепт