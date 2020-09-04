Як врятуватися під час спеки? Випити кваску! Костянтин Грубич розповів, як відрізнити справжній квас від підробки, а кулінар Ігор Місевич поділився рецептом, як приготувати квас у домашніх умовах.



«Хлібний квас готують з житнього хліба, іноді роблять з солодового екстракту (продають його у відділах для випічки хліба, вартість 20-40 грн), – розповідає Ігор Місевич. – Іноді використовують фруктово-ягідні соки з додаванням пекарських дріжджів для бродіння. Для смаку кладуть м’яту, цедру апельсина або лимона, а також цукор, мед, родзинки. Якщо немає солодового екстракту, можете скористатися порадою: зробіть суміш звичайного й обпаленого цукру. Ця суміш запускає процес бродіння. До речі, якщо цукру багато, бродіння квасу відбувається повільніше, ніж коли його мало. Однак якщо квас повністю зброджується, то він не піниться, втрачає свої специфічні властивості освіжаючого напою. Щоб припинити бродіння, квас зберігають у холодному приміщенні не довше двох тижнів».

Хлібний квас з родзинками і м’ятою

Інгредієнти:

вода – 1,5 л

сухарі (з бородинського хліба) – 200 г

цукор – 4 склянки

настій м’яти (з 50 г м’яти) – 3 ст. л.

родзинки – 2 ст. л.

дріжджі – 0,5 г

Приготування:

Сухарі з бородинського хліба залити крутим окропом і настояти не менше 3–4 г. Отримане сусло злити в інший посуд, охолодити, додати цукор, настій м’яти, дріжджі та залишити на 3–4 години для бродіння. Набрід сусло розлити в чисті пляшки, додати за 2 родзинки і, не закриваючи, витримати при температурі 18–20 °С до появи пухирців. Після цього пляшки закупорити і винести в холодне приміщення, залишити на 1–2 доби.

Video: Як приготувати квас? Рецепт Ігоря Місевича Як приготувати квас в домашніх умовах? Простий і швидкий рецепт квасу від Ігоря Місевича на сухарях з бородинского хліба і мятном настої. Як приготувати квас, читайте в матеріалі.

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