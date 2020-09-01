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Рулет з ячної крупи з беконом та грибами: рецепт Євгена Клопотенка

01.09.2020

Ще з дитинства всі звикли гостро реагувати на ячну крупу. Багато хто вважає її недостатньо привабливою, несмачною. Євген Клопотенко, переможець 5-го сезону «МастерШеф», вирішив зруйнувати всі стереотипи, зробивши ячну крупу улюбленицею ресторанів. Він поділився своїм рецептом запаморочливого рулету з ячки. Докладну інструкцію з приготування ви можете дізнатися зараз!

рулетики с беконом

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Складові:

  • Відварна ячна крупа – 500 г
  • Печериці – 100 – 150 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Коріандр – щіпка
  • Чебрець – щіпка
  • Кріп – за смаком
  • Морква – 100 г
  • Корінь селери – 100 г
  • Лук – 100 г
  • Бринза – 70 – 100 г
  • Підчеревина- 200 г

Приготування

  1. Нарізати окремо кубиками печериці, потім – моркву, цибулю, селеру, бринзу.
  2. Обсмажити гриби на соняшниковій (оливковій) олії, додати солі.
  3. Смажити овочі (окремо від грибів), додати в них спеції за смаком.
  4. Відбити підчеревину, при цьому шматочки повинні лежати на пергаменті.
  5. Бекон розкласти на пергаменті в лінію.
  6. Змішати: овочі, ячну крупу, сире яйце до стану фаршу.
  7. Рівномірно розкласти фарш на бекон, по краях залишаючи невелику ділянку.
  8. Зверху розмістити гриби та бринзу.
  9. За допомогою пергаменту сформувати рулет та помістити в духовку на 30 хвилин при 190 °.

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Смачного!

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