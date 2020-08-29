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Конфітюр із полуниці з чорним перцем від Лізи Глінської

29.08.2020

Варення і чорний перець – поєднання дивне і навіть відразливе. Однак набувши досвіду в кращій кондитерській школі Парижа, кулінарний експерт «Все буде добре» Ліза Глинська запевняє, що післясмак від малиново-полуничного конфітюру з бальзамічним оцтом і чорним перцем вразить своїм зігріваючим ефектом і нікого не залишить байдужим.

конфитюр клубничный

Інгредієнти:

  • 500 гр полуниці (свіжа або заморожена)
  • 320 гр малини (свіжа або заморожена)
  • 560 гр цукру
  • 300 мл води
  • 30 гр лимонного соку
  • 15 мл бальзамічного оцту
  • 5-6 горошин чорного перцю

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Приготування:

  1. Підготуйте ягоди. Полуницю, якщо вона велика, розріжте на 2 або 4 частини.
  2. Чорний перець потовчіть у ступці. Якщо у вас немає ступки – не біда. Скористайтеся качалкою.
  3. Цукор змішайте з водою. Доведіть до кипіння. Помішувати не потрібно.
  4. Доведіть сироп до 118-120 °C – стан густого сиропу. Сироп не має змінити колір. Знадобиться десь 25 хвилин.
  5. Засипте ягоди. Додайте лимонний сік, бальзамічний оцет і потовчені горошини чорного перцю. Перемішайте.
  6. Варіть конфітюр на невеликому вогні, до 104 °С. Десь близько 1 години.
  7. Гарячий джем розлийте по стерильних баночках і щільно закрийте кришкою. Розлийте конфітюр максимально, щоб не було повітря. Переверніть баночки догори дном і дайте їм повністю охолонути. Коли конфітюр охолоне, приберіть баночки в темне місце.

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