Конфітюр із полуниці з чорним перцем від Лізи Глінської
29.08.2020
Варення і чорний перець – поєднання дивне і навіть відразливе. Однак набувши досвіду в кращій кондитерській школі Парижа, кулінарний експерт «Все буде добре» Ліза Глинська запевняє, що післясмак від малиново-полуничного конфітюру з бальзамічним оцтом і чорним перцем вразить своїм зігріваючим ефектом і нікого не залишить байдужим.
Інгредієнти:
- 500 гр полуниці (свіжа або заморожена)
- 320 гр малини (свіжа або заморожена)
- 560 гр цукру
- 300 мл води
- 30 гр лимонного соку
- 15 мл бальзамічного оцту
- 5-6 горошин чорного перцю
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Приготування:
- Підготуйте ягоди. Полуницю, якщо вона велика, розріжте на 2 або 4 частини.
- Чорний перець потовчіть у ступці. Якщо у вас немає ступки – не біда. Скористайтеся качалкою.
- Цукор змішайте з водою. Доведіть до кипіння. Помішувати не потрібно.
- Доведіть сироп до 118-120 °C – стан густого сиропу. Сироп не має змінити колір. Знадобиться десь 25 хвилин.
- Засипте ягоди. Додайте лимонний сік, бальзамічний оцет і потовчені горошини чорного перцю. Перемішайте.
- Варіть конфітюр на невеликому вогні, до 104 °С. Десь близько 1 години.
- Гарячий джем розлийте по стерильних баночках і щільно закрийте кришкою. Розлийте конфітюр максимально, щоб не було повітря. Переверніть баночки догори дном і дайте їм повністю охолонути. Коли конфітюр охолоне, приберіть баночки в темне місце.
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