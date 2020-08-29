Морозиво з банана та кефіру: рецепт від Дар’ї Трегубової
29.08.2020
Ведуча «Х-фактор» Даша Трегубова розповіла рецепт морозива з банана та кефіру, який дуже просто приготувати в домашніх умовах. Таке домашнє морозиво буде безпечним, а також порадує вас своїм смаком. Читайте рецепт домашнього морозива з банана та кефіру від Дар’ї Трегубової.
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Інгредієнти:
- Кефір – 300 г
- Мед – 3 ст. л.
- Банан – 2 шт.
- Заморожена вишня (без кісточок) – 200 г
- Кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л. з гіркою
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Приготування:
- Банан почистити та нарізати невеликими шматочками. Подрібнити шматочки банана в блендері.
- До суміші додати кефір та мед. Збити все в блендері.
- Суміш вилити в лоток, накрити і відправити на 1,5 години в морозилку. Потім ще двічі збити у блендері.
- Ягоди подрібнити в блендері. Сковорідку поставити на слабкий вогонь та вилити в неї ягідне пюре.
- Коли суміш закипить, додати в неї кукурудзяний крохмаль. Варити до загустіння. Потім – зняти з вогню.
- В остиглу ягідну суміш додати мед та розмішати до його розчинення. Подавати кефірно-бананове морозиво під ягідним соусом. Прикрасити м’ятою та фруктами.
Смачного!
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