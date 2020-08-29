Ведуча «Х-фактор» Даша Трегубова розповіла рецепт морозива з банана та кефіру, який дуже просто приготувати в домашніх умовах. Таке домашнє морозиво буде безпечним, а також порадує вас своїм смаком. Читайте рецепт домашнього морозива з банана та кефіру від Дар’ї Трегубової.

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Інгредієнти:

Кефір – 300 г

Мед – 3 ст. л.

Банан – 2 шт.

Заморожена вишня (без кісточок) – 200 г

Кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л. з гіркою

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Приготування:

Банан почистити та нарізати невеликими шматочками. Подрібнити шматочки банана в блендері. До суміші додати кефір та мед. Збити все в блендері. Суміш вилити в лоток, накрити і відправити на 1,5 години в морозилку. Потім ще двічі збити у блендері. Ягоди подрібнити в блендері. Сковорідку поставити на слабкий вогонь та вилити в неї ягідне пюре. Коли суміш закипить, додати в неї кукурудзяний крохмаль. Варити до загустіння. Потім – зняти з вогню. В остиглу ягідну суміш додати мед та розмішати до його розчинення. Подавати кефірно-бананове морозиво під ягідним соусом. Прикрасити м’ятою та фруктами.

Смачного!

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