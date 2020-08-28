Суп-пюре зі шпинатом: рецепт дієтичного угорського супу від експерта «Все буде добре» Сергія Калініна. Готується такий суп дуже швидко, а виходить він легким і дуже смачним. Як приготувати суп-пюре зі шпинатом, читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Шпинат – 150 г

Цибуля – 1 шт.

Борошно пшеничне – 20 г

Вершки – 50 мл

Яйце куряче – 1 шт.

Кмин

Сіль

Більше по темі: «Вішісуаз»: рецепт французького супу-пюре

Промийте шпинат і відваріть його в киплячій воді протягом 5 хвилин. Потім дістаньте шпинат, промийте під холодною водою і подрібніть в блендері. Окріп не виливайте. Наріжте цибулю і обсмажте його трохи на вершковому маслі в сотейнику з товстим дном, не доводячи до золотистого кольору. Потім додайте 1 столову ложку борошна і обсмажте разом з цибулею ще 3 хвилини. Додайте туди ж шпинат. Перемішайте і додайте бульйон. Починайте збивати суп блендером прямо під час варіння. Пропустіть суп через сито. Додайте вершки. Поставте суп на вогонь. Додайте кмин. Після того, як він закипить, зніміть з вогню. Подавайте з вареним яйцем.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре