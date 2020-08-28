Угорський дієтичний суп-пюре зі шпинатом від Сергія Калініна
28.08.2020
Суп-пюре зі шпинатом: рецепт дієтичного угорського супу від експерта «Все буде добре» Сергія Калініна. Готується такий суп дуже швидко, а виходить він легким і дуже смачним. Як приготувати суп-пюре зі шпинатом, читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- Шпинат – 150 г
- Цибуля – 1 шт.
- Борошно пшеничне – 20 г
- Вершки – 50 мл
- Яйце куряче – 1 шт.
- Кмин
- Сіль
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- Промийте шпинат і відваріть його в киплячій воді протягом 5 хвилин. Потім дістаньте шпинат, промийте під холодною водою і подрібніть в блендері. Окріп не виливайте.
- Наріжте цибулю і обсмажте його трохи на вершковому маслі в сотейнику з товстим дном, не доводячи до золотистого кольору.
- Потім додайте 1 столову ложку борошна і обсмажте разом з цибулею ще 3 хвилини. Додайте туди ж шпинат. Перемішайте і додайте бульйон. Починайте збивати суп блендером прямо під час варіння.
- Пропустіть суп через сито. Додайте вершки. Поставте суп на вогонь. Додайте кмин. Після того, як він закипить, зніміть з вогню. Подавайте з вареним яйцем.
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