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Пиріг «Рататуй» від Ектора Хіменеса-Браво

28.08.2020

Рататуй – традиційна овочева страва прованської кухні з перців, баклажанів і кабачків, багато в чому схожа на угорське лечо. А іменитий кулінар Ектор Хіменес-Браво поділився неймовірно смачним рецептом пирога, який не залишить любителів овочів байдужими! Як приготувати пиріг Рататуй, дізнайтеся з нашого матеріалу.

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Складові:

  • Борошно – 1,5 скл.
  • Масло – 170 г
  • Пармезан – 30 г
  • Вода – 3 ст. л.
  • Кабачок (жовтий) – 1 шт.
  • Цукіні – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Червоний стручковий перець – 1 шт.
  • Помідор – 2 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Петрушка – пучок
  • Часник – 2 зуб.
  • Сир – 100 г
  • Томатне пюре – 1 ч. л.
  • Яйце – 1 шт.
  • Оливкова олія – ​​3 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком

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Приготування:

  1. Розтопити масло і додати борошно. Ретельно перемішати.
  2. Додати пармезан і кілька столових ложок води. Замісити тісто.
  3. Потім обгорнути його харчовою плівкою і покласти на 30 хвилин в холодильник.
  4. Всі овочі нарізати кільцями, посолити, поперчити. Обсмажити на оливковій олії.
  5. Змішати сир, часник і томатне пюре.
  6. Розкатати тісто (до 15 см в діаметрі). Нанести на тісто сирну суміш, відступаючи від краю на 1,5 см.
  7. Викласти зверху овочі та загорнути краї тіста. Змастити тісто збитим яйцем.
  8. Відправити в розігріту до 180 °С духовку на 20 хвилин.

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І шикарний пиріг «Рататуй» готовий! Смачного!

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Video: Пиріг «Рататуй» від Ектора Хіменеса-Браво

Пиріг Рататуй - рецепт пирога з овочами за мотивами знаменитого французького рагу. Як приготувати смачний пиріг Рататуй, дивіться в матеріалі

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