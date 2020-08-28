Рататуй – традиційна овочева страва прованської кухні з перців, баклажанів і кабачків, багато в чому схожа на угорське лечо. А іменитий кулінар Ектор Хіменес-Браво поділився неймовірно смачним рецептом пирога, який не залишить любителів овочів байдужими! Як приготувати пиріг Рататуй, дізнайтеся з нашого матеріалу.

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Складові:

Борошно – 1,5 скл.

Масло – 170 г

Пармезан – 30 г

Вода – 3 ст. л.

Кабачок (жовтий) – 1 шт.

Цукіні – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Червоний стручковий перець – 1 шт.

Помідор – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Петрушка – пучок

Часник – 2 зуб.

Сир – 100 г

Томатне пюре – 1 ч. л.

Яйце – 1 шт.

Оливкова олія – ​​3 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

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Приготування:

Розтопити масло і додати борошно. Ретельно перемішати. Додати пармезан і кілька столових ложок води. Замісити тісто. Потім обгорнути його харчовою плівкою і покласти на 30 хвилин в холодильник. Всі овочі нарізати кільцями, посолити, поперчити. Обсмажити на оливковій олії. Змішати сир, часник і томатне пюре. Розкатати тісто (до 15 см в діаметрі). Нанести на тісто сирну суміш, відступаючи від краю на 1,5 см. Викласти зверху овочі та загорнути краї тіста. Змастити тісто збитим яйцем. Відправити в розігріту до 180 °С духовку на 20 хвилин.

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І шикарний пиріг «Рататуй» готовий! Смачного!

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Video: Пиріг «Рататуй» від Ектора Хіменеса-Браво Пиріг Рататуй - рецепт пирога з овочами за мотивами знаменитого французького рагу. Як приготувати смачний пиріг Рататуй, дивіться в матеріалі