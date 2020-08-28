Пиріг «Рататуй» від Ектора Хіменеса-Браво
28.08.2020
Рататуй – традиційна овочева страва прованської кухні з перців, баклажанів і кабачків, багато в чому схожа на угорське лечо. А іменитий кулінар Ектор Хіменес-Браво поділився неймовірно смачним рецептом пирога, який не залишить любителів овочів байдужими! Як приготувати пиріг Рататуй, дізнайтеся з нашого матеріалу.
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Складові:
- Борошно – 1,5 скл.
- Масло – 170 г
- Пармезан – 30 г
- Вода – 3 ст. л.
- Кабачок (жовтий) – 1 шт.
- Цукіні – 1 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Червоний стручковий перець – 1 шт.
- Помідор – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Петрушка – пучок
- Часник – 2 зуб.
- Сир – 100 г
- Томатне пюре – 1 ч. л.
- Яйце – 1 шт.
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
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Приготування:
- Розтопити масло і додати борошно. Ретельно перемішати.
- Додати пармезан і кілька столових ложок води. Замісити тісто.
- Потім обгорнути його харчовою плівкою і покласти на 30 хвилин в холодильник.
- Всі овочі нарізати кільцями, посолити, поперчити. Обсмажити на оливковій олії.
- Змішати сир, часник і томатне пюре.
- Розкатати тісто (до 15 см в діаметрі). Нанести на тісто сирну суміш, відступаючи від краю на 1,5 см.
- Викласти зверху овочі та загорнути краї тіста. Змастити тісто збитим яйцем.
- Відправити в розігріту до 180 °С духовку на 20 хвилин.
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І шикарний пиріг «Рататуй» готовий! Смачного!
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Video: Пиріг «Рататуй» від Ектора Хіменеса-Браво
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