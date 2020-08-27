Щоб приховати запах поту, доводиться користуватися різними засобами, що містять безліч хімічних речовин. Косметолог Ольга Метельська готова запропонувати відмінну заміну, яка впорається з неприємним ароматом не гірше, ніж ваш звичний дезодорант.

Інгредієнти:

листя сухого шавлію – 2 ч. л.;

квіти ромашки – 2 ч. л.;

листя сухого евкаліпта (або розмарину, лаванди) – 1 ч. л.;

трояндова вода – 85 мл;

яблучний оцет – 20 мл;

кип’ячена вода – 100 мл

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Приготування:

Листя шавлію та евкаліпту, а також ромашку залийте окропом. Поставте трави на парову баню і кип’ятіть протягом 15 хвилин. Зніміть інгредієнти з вогню, остудіть і процідіть. Додайте у відвар трояндову воду та яблучний оцет. Залийте вміст у баночку з розпилювачем. Готово!

Застосування:

Наносіть дезодорант на шкіру тонким шаром, щоб не забруднити одяг.

Тримати засіб необхідно в холодильнику. Термін зберігання – 30 днів. Потім слід приготувати нову настоянку.

Листя шавлії та евкаліпта освіжають шкіру. Ромашка пом’якшує, тонізує і заспокоює покриви, ну а шавлія чудово очищає пори. Яблучний оцет має антибактеріальну властивість, а трояндова вода відмінно справляється з запахом поту.

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