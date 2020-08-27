Як тимчасово та без шкоди пофарбувати волосся: поради Олени Мельник
Продовжуючи рубрику «Постав запитання експерту», надійшла відповідь на ще одне запитання. Сьогодні стиліст та візажист СТБ Олена Мельник розповість вам, як тимчасово та без шкоди пофарбувати волосся. Насправді не варто хвилюватись, адже проблем у цій справі виникнути не повинно. Головне – дотримуйтеся кількох основних правил. Детальніше дивіться у короткій відеовідповіді експерта «Все буде добре».
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Основне правило, яке потрібно запам’ятати: не варто фарбувати волосся самостійно! Кожна дівчина підтвердить, що якщо хочеш терміново змінити образ, то краще довірити себе гарному майстру.
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Детальніше про те, як краще пофарбувати волосся без шкоди, дивіться на відео вже зараз:
Video: Як тимчасово та без шкоди пофарбувати волосся: поради Олени Мельник
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