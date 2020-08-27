Продовжуючи рубрику «Постав запитання експерту», ​​надійшла відповідь на ще одне запитання. Сьогодні стиліст та візажист СТБ Олена Мельник розповість вам, як тимчасово та без шкоди пофарбувати волосся. Насправді не варто хвилюватись, адже проблем у цій справі виникнути не повинно. Головне – дотримуйтеся кількох основних правил. Детальніше дивіться у короткій відеовідповіді експерта «Все буде добре».

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Основне правило, яке потрібно запам’ятати: не варто фарбувати волосся самостійно! Кожна дівчина підтвердить, що якщо хочеш терміново змінити образ, то краще довірити себе гарному майстру.

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Детальніше про те, як краще пофарбувати волосся без шкоди, дивіться на відео вже зараз:

Video: Як тимчасово та без шкоди пофарбувати волосся: поради Олени Мельник Поради, як пофарбувати волосся правильно. Тимчасове фарбування волосся красиво і цікаво доповнить образ. Як тимчасово пофарбувати волосся без шкоди, розповідає стиліст Олена Мельник

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