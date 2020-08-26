Дієтичний теплий салат з квасолі від Ігоря Обуховського
26.08.2020
А ви колись куштували салат, калорійність якого становить не більше 250 кілокалорій, але при цьому ним можна нагодувати всю сім’ю? А спортивний експерт Ігор Обуховський не тільки поласував цією стравою, а й дізнався секрет її приготування. Рецепт теплого салату з квасолі ви можете записати просто зараз!
Інгредієнти:
- Цибуля ялтинська – ½ шт.
- Відварна біла квасоля – 100 г
- Відварна червона квасоля – 100 г
- Стручкова квасоля – 400 г
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Помідори – 2 шт.
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Приготування:
- Відварити білу і червону квасолю, злити рідину, перемішати.
- Зелену квасолю насипати в сито, відправити в сотейник і обдати окропом.
- Помідори бланшувати: занурити в киплячу воду на 15-20 секунд, щоб очистити шкірку.
- Помідори нарізати смужками, скропити олією, запікати в розігрітій до 180 °С духовці 12-15 хвилин.
- Перемішати квасолю з помідорами, посолити, поперчити додати заправку. Акуратно перемішати салат і подавати теплим.
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Дивіться на відео просто зараз, як приготувати теплий салат з квасолі та дієтичні котлети з квасолі:
Video: Дієтичний теплий салат з квасолі від Ігоря Обуховського
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