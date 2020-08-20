Улюбленим для багатьох десертом є сирковий мус, головний інгредієнт якого влітку, звичайно ж, черешня. Марина Шевченко переконана, що навіть домогосподарка-початківець зможе приготувати цей десерт з легкістю! Читайте рецепт в матеріалі.

Інгредієнти:

Черешня — 150 г

Сир — 200 г

Желатин — 12 г

Холодна вода — 8 ст. л.

Ванільний цукор — 1 пакетик

Цукрова пудра — 25 г

Шоколад — 50 г

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Приготування:

Желатин замочити у 8 столових ложках холодної води і залишити на 15 хвилин. З черешень вийняти кісточки. Сир збити міксером до однорідної пухкої маси. Додати до сиру цукрову пудру і ванільний цукор і збити ще раз. Желатин розчинити в каструлі на вогні і додати в сирну масу. Туди ж додати черешню. Розкласти по формочках і прибрати в холодильник на кілька годин. Готовий мус вийняти з форми, прикрасити шоколадом і цілими ягодами.

Video: Сирний мус із черешнею від кухаря Марини Шевченко Сирковий мус з черешнею - рецепт легкого літнього десерту, який готується без випічки. Як приготувати смачний сирковий мус з черешнею