Суп із фрикадельками: простий рецепт від Ольги Сумської
20.08.2020
Суп із фрикадельками – це простий та ситний обід. Популярна акторка Ольга Сумська поділилася секретами приготування фірмової страви своєї мами. Рецепт супу з фрикадельками покроково – в матеріалі!
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Складові:
- Морква – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Картопля – 1 шт.
- Шпинат – 100 г
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Манна крупа – 50 г
- Зелень, сіль – за смаком
Для фрикадельок:
- Індичий фарш – 300 г
- Цибуля – 1 шт.
- Яйце – 1 шт.
- Шпинат – 100 г
- Петрушка – 1 пуч.
- Сіль, перець – за смаком
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Приготування супу:
- Натерти моркву на тертці, цибулю нарізати кубиками, тушкувати на середньому вогні 2–3 хвилини.
- Залити окропом, посолити, додати нарізану картоплю.
Приготування фрикадельок:
- Змішати у мисці фарш, дрібно нарізану цибулю, шпинат, петрушку та яйце. Додати сіль, перець за смаком.
- Зробити з фаршу невеликі фрикадельки.
- Додати фрикадельки до супу, варити 10 хвилин.
- Шпинат нарізати, подрібнити у блендері, додавши трохи води та дрібку солі. Додати пюре зі шпинату до супу.
- Зняти з вогню, додати вершкове масло та манку.
- При подачі прикрасити подрібненою зеленню.
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Смачного!
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Video: Суп із фрикадельками: простий рецепт від Ольги Сумської
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