Консервована диня: простий рецепт на зиму
20.08.2020
Якщо ви не знали, диню можна законсервувати на зиму. Ми підготували для вас простий і неймовірно смачний рецепт, який дозволить вам і взимку ласувати літнім смаком. Читайте рецепт консервованої дині від експертів «Все буде добре» в матеріалі.
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Інгредієнти:
- Диня – 1 шт.
- Цукор – 4-5 ст. л.
- Корінь імбиру – 50 г
- Лимонна кислота – щіпка.
- Вода
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Приготування:
- Обмити диню, очистити від шкірки та нарізати кубиком.
- Імбир обмити, очистити від шкірки. Нарізати тонкими скибочками.
- У чисті банки відправити диню й імбир. Потім засипати цукром і лимонною кислотою.
- Залити окропом банки та накрити кришками.
- Відправити банки в каструлю з теплою водою.
- Поставити каструлю на вогонь і довести до кипіння.
- Зробити помірніший вогонь і накрити кришкою каструлю.
- Стерилізувати банку 5-7 хвилин.
- Дістати банки та законсервувати.
Смачного!
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