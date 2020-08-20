Якщо ви не знали, диню можна законсервувати на зиму. Ми підготували для вас простий і неймовірно смачний рецепт, який дозволить вам і взимку ласувати літнім смаком. Читайте рецепт консервованої дині від експертів «Все буде добре» в матеріалі.

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Інгредієнти:

Диня – 1 шт.

Цукор – 4-5 ст. л.

Корінь імбиру – 50 г

Лимонна кислота – щіпка.

В ода

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Приготування:

Обмити диню, очистити від шкірки та нарізати кубиком. Імбир обмити, очистити від шкірки. Нарізати тонкими скибочками. У чисті банки відправити диню й імбир. Потім засипати цукром і лимонною кислотою. Залити окропом банки та накрити кришками. Відправити банки в каструлю з теплою водою. Поставити каструлю на вогонь і довести до кипіння. Зробити помірніший вогонь і накрити кришкою каструлю. Стерилізувати банку 5-7 хвилин. Дістати банки та законсервувати.

Смачного!