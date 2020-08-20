Наливка з ожини не залишить вас байдужими! Пропонуємо рецепт солодкої та пряної наливки з ожини від експерта «Все буде добре» Сергія Калініна, яку дуже легко приготувати вдома. Дізнайтеся, як зробити наливку з ожини, у нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Ожина – 800 г (4 склянки)

М’ята – 10 листочків

Лимон – 1/2 шт.

Кардамон (не подрібнений) – 5 г

Аніс – 5 гілочок

Цукровий пісок – 400 г

Горілка – 1 л

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Приготування:

Підготуйте ягоду. Для наливки підходять тільки м’які, стиглі ягоди ожини. Перебираючи ожину, в идаліть усі листочки та гілочки. Беремо глибоку миску, засипаємо ягоди цукром, м’ятою, шматочками лимону, кардамоном, анісом та ретельно розминаємо їх, щоб з`явився сік. Перекладіть отриману ягідну масу у підготовлену тару. Це може бути скляна банка об`ємом у 3 л. Залийте ягідну масу горілкою, перемішайте. Закрийте ємність пластмасовою кришкою та сховайте її у темне прохолодне місце, замотавши в темний пакет. Дайте лікеру настоятися протягом місяця. Через місяць дістаньте готову наливку, процідіть її крізь марлю, складену втричі, і розлийте у пляшки або в одну велику тару.

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Video: Наливка з ожини: рецепт покроковий у домашніх умовах Наливка з ожини: рецепт солодкої і пряної наливки з ожини від Сергія Калініна, яку просто приготувати вдома. Дізнайтеся, як приготувати наливку з ожини