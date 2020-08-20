Мариновані огірки: рецепти на зиму
20.08.2020
Консервування огірків – це ціле мистецтво. Рецептів приготування дуже багато, і кожен із них перетворює овочі на вишукану смачну страву. Редакція сайту STB.UA зібрала три найсмачніші рецепти маринованих огірків на зиму. Читайте покрокові інструкції у матеріалі.
Мариновані огірки з виноградом
Інгредієнти:
- Огірки ̶ 700 г
- Виноград кислих сортів – 100 г
- Листя винограду – 2 шт.
- Часник – 4 зуб.
- Петрушка — 3 шт.
- Корінь хрону – 40 г
- Листя хрону — 1 шт.
- Суцвіття кропу — 2 шт.
- Перець чилі — 0,25 стручка
Для маринаду:
- Вода з-під ошпарених огірків – 700 мл
- Цукор — 2 ст. л.
- Сіль — 1 ст. л.
- Перець чорний горошок — 5 шт.
- Перець духмяний горошок — 5 шт.
- Лавровий лист — 3 шт.
Спосіб приготування:
- У попередньо вимиту та стерилізовану банку покласти листя винограду, хрону, суцвіття кропу, зелень петрушки.
- Додати подрібнений корінь хрону, перець чилі та розрізані зубчики часнику.
- Щільно закласти огірки в банку, заповнюючи просвіти виноградними ягодами.
- Ошпарити двічі огірки і вилити ту ж рідину в каструлю. Всипати сіль, цукор, покласти лавровий лист, чорний та духмяний перець горошком.
- Перемішати та прокип’ятити. Залити ошпарені огірки маринадом.
Мариновані огірки з червоною смородиною
Інгредієнти:
- Огірки – 700 г
- Червона смородина – 100 г
- Листя смородини – 3 шт.
- Листя вишні – 3 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Суцвіття кропу – 1 шт.
Для маринаду:
- Вода з-під ошпарених огірків – 700 мл
- Сік червоної смородини – 200 мл
- Цукор – 2 ст. л.
- Сіль – 1 ст. л.
- Перець чорний горошок — 5 шт.
- Перець духмяний горошок — 5 шт.
- Лавровий лист — 3 шт.
Спосіб приготування:
- Закласти в банку листя смородини, вишні, суцвіття кропу, розрізаний часник, огірки та виноград. Двічі ошпарити.
- Влити у воду з-під ошпарених огірків сік червоної смородини, додати сіль, цукор, лавровий лист , чорний та духмяний перець горошком.
- Прокип’ятити та залити маринад у банку.
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Мариновані огірки з томатною пастою та корицею
Інгредієнти:
- Огірки – 700 г
- Часник – 2 зуб.
- Цибуля – 1 шт.
- Суцвіття кропу – 1 шт.
- Листя хрону – 1 шт.
Для маринаду:
- Вода, з-під ошпарених огірків – 700 мл
- Томатна паста – 300 мл
- Цукор – 2 ст. л .
- Сіль – 1 ст. л .
- Перець чорний горошок — 5 шт.
- Перець духмяний горошок — 5 шт.
- Лавровий лист — 3 шт.
- Кориця — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- На дно банки покласти розрізаний часник, листя хрону та суцвіття кропу.
- Цибулю, нарізану кільцями, закласти в банку разом із огірками та двічі ошпарити.
- У рідині з-під ошпарених огірків розбавити томатну пасту, всипати сіль, цукор, корицю, покласти лавровий лист, чорний та духмяний перець горошком. Прокип’ятити і залити в банку.
- Всі три банки огірків, накритих кришками, стерилізувати 15 хвилин. Дістати з окропу і закатати.
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