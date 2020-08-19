Запіканка з кабачків за рецептом експертів «Все буде добре»
19.08.2020
Запіканка з кабачків – це дієтична смачна страва. Кулінарні експерти «Все буде добре» поділилися рецептом запіканки з гостренькими кабачками. Читайте, як приготувати запіканку з кабачків, у матеріалі.
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Інгредієнти:
- Кабачки – 7 шт. (середнього розміру)
- Вершки 15% жирності – 100 р
- Сир 1% жирності – 500 р
- Сир твердий Емменталь – 200 м
- Перець чилі свіжий – 1 шт.
- Яйця – 3 шт.
Для маринаду:
- Часник – 3 зуб.
- Оливкова олія – 100 мл.
- Цукор – 2.ч.л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Оцет (бальзаміко) – 3 ст. л. (можна замінити звичайним оцтом – бальзамік надає оригінальний смак)
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Приготування:
- 5 кабачків нарізати уздовж на тонкі слайси, засолити й залишити на 10–15 хвилин.
- З часнику, олії, цукру, оцту, солі, перцю та зелені приготувати маринад. 2 кабачки, що залишилися, нарізати тонкими вузькими смужками й маринувати 2–3 години.
- У каструлі розігріти вершки, додати сир і нагріти до повного розчинення.
- Розрізати перець чилі та занурити в сир на кілька секунд (за смаком).
- Яйце збити міксером та влити його в сирну масу.
- Кабачки промити від солі та викласти в форму замість тіста.
- Сирну масу вилити зверху на основу з кабачків.
- Дістати з маринаду смужки кабачків та викласти на запіканку.
- Випікати 30 хвилин за температури 200 градусів.
Video: Запіканка з кабачків за рецептом експертів «Все буде добре»
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