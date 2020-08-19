Любите консервовані помідори з часником, але не хочете витрачати час на сам процес приготування? Експерт «Все буде добре» Анна Гуарана розповіла, якими секретами вам варто озброїтися, а також поділилася покроковим рецептом смачних консервованих помідорів на зиму.

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Інгредієнти (з розрахунку на трилітрову банку):

Помідори – 2-2,5 кг

Часник – 1-2 гол.

Сіль – 2 ст. л.

Цукор – 4 ст. л.

Оцет – 3 ст. л.

Кріп і інші спеції – за смаком і наявності

Секрет№1. Стерилізація банок не є обов’язковим процесом. Достатньо їх добре промити в чистій воді.

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Покрокове приготування:

Додаємо в банку спеції. Обов’язковими складовими є кріп, часник, перець і горошок. Листя хрону, вишні, дуба, смородини додаємо за смаком. Закладаємо вимиті овочі в банку, зверху знову додаємо кріп. Заливаємо в банки окріп. Потім ошпарюємо кришечки та накриваємо ними банки. Чекаємо близько півгодини. Зливаємо воду в каструлю, додаємо в неї 2 ст. л. солі, 4 – 5 ст. л. цукру (додаємо з розрахунком на кількість банок) і ставимо кип’ятити. Коли вода закипить, додаємо 3 – 4 столових ложки оцту. Заливаємо отриманий склад в банки та закупорюємо їх. Після консервації перевертаємо банки догори дном, укутуємо в теплу тканину.

Секрет №2. Помідори найкраще консервувати з сухим кропом разом із насінням, а огірки – з зеленим.