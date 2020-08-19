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Як зробити зволожувальне мило з обліпихою та ромашкою в домашніх умовах

19.08.2020

Після вмивання ви відчуваєте сухість і стягнутість шкіри? Актриса серіалу «Коли ми вдома» Катерина Колесник розповіла, як зробити мило з обліпихою та ромашкою, яке живитиме і зволожуватиме вашу шкіру. Читайте, як зробити мило з обліпихою своїми руками.

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Складники:

  • Дитяче мило – 100 г
  • Молоко (перекип’ятити) – 4 ч. л.
  • Вода – 4 ч. л.
  • Олія з ягід обліпихи – 1 ст. л.
  • Квітки ромашки – 1 ч. л. (подрібнені в кавомолці + кілька цілих)

Для приготування бажано використовувати дитяче натуральне мило без ароматизаторів.

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mulo

Приготування:

  1. Натерти мило на терці і розтопити на водяній бані.
  2. Додати в мильну основу кип’ячене молоко та воду.
  3. Додати олію з ягід обліпихи та подрібнені квітки ромашки.
  4. Суміш залити в маленькі формочки (для більш зручного використання), наприклад, у форми для кексів.
  5. Прикрасити цілими квітками ромашки.

Застосування:

  1. Провести милом по масажних лініях обличчя, потім змити теплою водою.
  2. Процедуру повторювати двічі на день.

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Video: Як зробити зволожувальне мило з обліпихою та ромашкою в домашніх умовах

Як зробити зволожувальне мило з обліпихою та ромашкою в домашніх умовах, розповіла Катерина Колесник. Читайте рецепт обліпихового мила з ромашкою, яке дуже просто зробити своїми руками

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