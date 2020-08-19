Як зробити зволожувальне мило з обліпихою та ромашкою в домашніх умовах
19.08.2020
Після вмивання ви відчуваєте сухість і стягнутість шкіри? Актриса серіалу «Коли ми вдома» Катерина Колесник розповіла, як зробити мило з обліпихою та ромашкою, яке живитиме і зволожуватиме вашу шкіру. Читайте, як зробити мило з обліпихою своїми руками.
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Складники:
- Дитяче мило – 100 г
- Молоко (перекип’ятити) – 4 ч. л.
- Вода – 4 ч. л.
- Олія з ягід обліпихи – 1 ст. л.
- Квітки ромашки – 1 ч. л. (подрібнені в кавомолці + кілька цілих)
Для приготування бажано використовувати дитяче натуральне мило без ароматизаторів.
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Приготування:
- Натерти мило на терці і розтопити на водяній бані.
- Додати в мильну основу кип’ячене молоко та воду.
- Додати олію з ягід обліпихи та подрібнені квітки ромашки.
- Суміш залити в маленькі формочки (для більш зручного використання), наприклад, у форми для кексів.
- Прикрасити цілими квітками ромашки.
Застосування:
- Провести милом по масажних лініях обличчя, потім змити теплою водою.
- Процедуру повторювати двічі на день.
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Video: Як зробити зволожувальне мило з обліпихою та ромашкою в домашніх умовах
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