Хочете насолодитися ніжним, пікантним вершковим смаком, що змусить забути про все на світі? Тоді приготуйте французький суп–пюре «Вішісуаз»! Ця чудова страва здивує вас своїм смаком і простотою приготування. А ще цей суп можна їсти холодним – гарний варіант для спеки. Як приготувати французький суп «Вішісуаз», розповів переможець «МастерШеф»-4 Євген Злобін.

Інгредієнти:

Цибуля-порей – 2 шт.

– 2 шт. Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Картопля – 2 шт.

Вершкове масло – 30 г

Олія – 10 мл

Вершки 20% – 200 мл

Перець білий , сіль

Більше на тему: Холодний гороховий суп від Ектора Хіменеса-Браво



Приготування:

Порей (білу частину) та ріпчасту цибулю дрібно нарізати. У сотейнику розтопити вершкове масло , додати олію, обсмажити ріпчасту цибулю до прозорості . Потім додати порей і також смажити до прозорості. Картоплю нарізати дрібними кубиками й додати до цибулі , масу залити курячим бульйоном і томити на повільному вогні 15–20 хвилин . Попередньо остудити масу , збити блендером до пюреподібного стану , поступово додати вершки, охолодити . Подавати можна і теплим, і охолодженим.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре.

Video: «Вішісуаз»: рецепт французького супу-пюре Як приготувати французький суп-пюре Вішісуаз? Рецепт смачного французького супу-пюре Вішісуаз у матеріалі