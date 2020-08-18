Рецепт маринованого перцю по-іспанськи
18.08.2020
Маринований перець чилі – національна страва в Іспанії. Рецепт його приготування дуже простий, але в меню українських ресторанів такого не знайти. Як приготувати маринований перець по-іспанськи та порадувати своїх близьких чудовим смаком страви? Читайте в нашому матеріалі рецепт приготування від експертів проекту «Все буде добре».
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Маринований перець чилі по-іспанськи
Складові:
- перець чилі – 350 г
- зелень кінзи – 3 гіл.
- зелень кропу – 3 гіл.
- зелень м’яти – 1 гіл.
- часник – 1 гол.
- оцет винний (або яблучний) – 100 мл
- сіль – 1 ч. л.
- цукор – 2 ч. л.
- коріандр горошком – 2 ч. л.
- чорний перець горошком – 5‒6 шт.
- духмяний перець горошок – 2‒3 шт.
- гвоздика – 1‒2 шт.
- лавровий лист – 2‒3 шт.
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Приготування:
- Перець помити, проткнути тонким ножем наскрізь у районі плодоніжки.
- Покласти стручки у велику каструлю та залити окропом. Витримати під кришкою 5 хвилин, воду злити й ще раз залити окропом. Так зробити тричі.
- Із гілочок зелені обірвати всі листочки.
- Часник розібрати на зубці, не очищаючи їх.
- У каструлю налити 0,5 літра води. Додати сіль, цукор, коріандр, гвоздику, чорний перець, духмяний горошок, лавровий лист, часник, зелень. Половину духмяного й чорного перцю подрібнити.
- Довести маринад до кипіння, додати 100 мл винного оцту. Проварити 2‒3 хвилини, зняти каструлю з вогню й дати маринаду настоятися 5 хвилин.
- На дно стерилізованої банки викласти зелень і часник із маринаду. Зверху викласти перці.
- Залити маринадом так, щоб у банку потрапили всі спеції. Законсервувати й закутати в теплу тканину.
Video: Рецепт маринованого перцю по-іспанськи
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