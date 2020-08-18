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Маринований кавун з перцем від Євгена Поліводи

18.08.2020

Ви звикли що кавун – це щось солодке, але ніколи не замислювалися про те, що його можна солити? Наш експерт Євген Полівода навчить вас, як замаринувати кавун за рецептом його бабусі! Маринований кавун з перцем неодмінно порадує вашу сім’ю в зимові холоди, коли так хочеться чогось літнього!

консервированный перец

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Складові:

  • Кавун – 2 кг
  • Болгарський перець – 2-3 шт.
  • Лавровий лист – 4 шт.
  • Суміш перців (горошком) – 8 шт.
  • Часник – 4 зуб.
  • Гірчичний порошок – 1 ч. л.
  • Селера (стебло) – 2-3 шт.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Сіль (кам’яна) – 1 ст. л.
  • Лимонна кислота – 1 ч. л.

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Приготування:

  1. Кавун нарізати шматочками, не знімаючи шкірку.
  2. Перець нарізати смужками, селеру півкільцями.
  3. Помістити шарами в стерилізовані банки кавун, перець, селеру, спеції і гірчицю.
  4. Залити окропом, дати настоятися 20 хвилин.
  5. Злити воду, додати в неї сіль, цукор, кип’ятити 2 хвилини, додати лимонну кислоту.
  6. Влити маринад в банку, закатати і перевернути.
  7. Обернути банки рушником.

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