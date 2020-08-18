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Як зробити праймер для обличчя своїми руками: рецепт Анни Гуарани

18.08.2020

Як зробити праймер для обличчя своїми руками, знає експерт «Все буде добре» Анна Гуарана! З проблемою жирного блиску на шкірі відомий хореограф знайома не з чуток. Праймер для обличчя за її особистим рецептом дозволяє шкірі залишатися матовою до 12 годин, навіть в умовах активного руху! Як зробити праймер для обличчя своїми руками, читайте в нашому матеріалі.

праймер своими руками

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Інгредієнти:

  • дитячий крем – 1 ч. л.
  • цинкова мазь – ¼ ч. л.
  • рисове борошно – ¼ ч. л.
  • кукурудзяний крохмаль – ¼ ч. л.

Приготування праймера:

  1. За основу беремо звичайний дитячий крем.
  2. Додаємо до крему ¼ ч. л. цинкової мазі – це той інгредієнт, який вбирає надлишки шкірного сала.
  3. Беремо рисове борошно, ліпше спеціально його пошукати, оскільки самостійно подрібнити рис не вдасться – частинки вийдуть занадто великими.
  4. Замішуємо ці інгредієнти з кукурудзяним крохмалем.

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Застосування праймера:

З такої кількості складових, як зазначено в рецепті, виходить 30 г продукту. Пакуємо в маленьку баночку. Засобу вистачить на півроку застосування.

Для нанесення під макіяж потрібно взяти невелику горошину засобу і розподілити по обличчю масажними лініями, рухаючись від чола до щік і підборіддя, не забуваючи обробити зону біля носа. Засіб потрібно наносити подушечками пальців, втираючими і вбиваючими рухами.

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Video: Як зробити праймер для обличчя своїми руками: рецепт Анни Гуарани

Як зробити праймер для обличчя своїми руками? Праймер для обличчя своїми руками навчила нас робити Анна Гуарана

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