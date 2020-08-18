Десерти з персиків: топ-3 варіантів приготування
18.08.2020
Десерти з персиків — одні з найкращих сезонних ласощів. Персики чудово поєднуються з морозивом, ваніллю та багатьма фруктами. Пропонуємо вашій увазі смачні рецепти десертів з персиків. Покрокові технології приготування шукайте в нашому матеріалі.
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Пиріг «Бурштинова Чакката»
Складові:
- Персики — 4 шт.
- Яблучний сік — 500 мл
- Яйця курячі — 2 шт.
- Борошно — 100 г
- Вершкове масло — 100 г
- Цукор — 250 г
- Розпушувач — 1 ч. л.
- Желатин — 20 г
- Мандариновий або апельсиновий сік — 300 мг
Приготування:
- Персик нарізати дольками.
- Для сиропу вичавити з мандаринів сік, процідити. Вилити в каструльку, додати цукор, прокип’ятити.
- Покласти в каструлю дольки персика, варити в сиропі на маленькому вогні до прозорості 5–7 хв.
- Зняти персики з вогню, залишити в мандариновому сиропі ще на півгодини.
- Приступити до приготування тіста. Збити масло з цукром до білого. Додати по черзі яйця, борошно, розпушувач і перемішати до однорідної маси.
- Застелити дно форми для випічки пергаментним папером, вилити туди тісто. Додати в тісто персики, гарно вдавлюючи їх всередину. Випікати за температури 160 °C 30–35 хв.
- Готовий пиріг охолодити, розподілити решту дольок персика на поверхні.
- Змішати яблучний сік, мандариновий сироп і злегка нагріти.
- Розчинити желатин в яблучному соку та полити пиріг.
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Персикове фламбе з персиково-грушевим сорбетом
Складові:
- Персики — 4 шт.
- Груші — 2 шт.
- Мед — 2 ст. л.
- Карі — ⅓ ч. л.
- Ванілін — ¼ ч. л.
- Сухе біле вино — 100 мл
- Лимон — ½ шт.
- Ром або коньяк — 10 мл
- Цукор — 1 ст. л.
- Вершкове масло — 1 ст. л.
- М’ята
Приготування:
- Фрукти очистити від шкірки, нарізати невеликими шматочками. Вино випарити на третину.
- Збити два персики та груші в блендері разом з медом, карі, ваніліном, випареним вином до однорідної консистенції.
- Залишити суміш в морозилці до затвердіння, перемішуючи кожні 30 хв.
- На гарячу пательню висипати цукор, довести до карамелізації. Додати вершкове масло, решту нарізаних персиків. Все разом тушкувати 1–2 хв.
- Зняти з вогню. Полити ромом чи коньяком та відразу підпалити.
- Подавати фламбовані персики разом з персиково-грушевим сорбетом, прикрасити м’ятою.
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Десерт «Персик «Ескаф’є»
Складові:
- Морозиво — 150–200 г
- Персики — 3–4 шт.
- Цукор — 250 г
- Ванільний екстракт
- Цедра з лимона
- Свіжа малина — 200 г
- Цукрова пудра — 200 г
- Мигдальний стружка
Приготування:
- Сироп з цукру й води довести до кипіння, постійно помішуючи.
- Персики розрізати, видалити кісточки. Викласти фрукти в сироп, додати ванільний екстракт.
- Проварити персики на слабкому вогні 15 хв., щоб вони стали м’якими.
- Зняти посуд з вогню, дати фруктам трохи охолонути.
- Дістати персики з сиропу та викладати в порційний посуд — креманки, келихи, тарілки — виїмкою вгору.
- Малину й цукрову пудру подрібнити в блендері до стану пюре, потім протерти через сито.
- Для приготування лимонних цукатів цедру потрібно залити водою так, щоб вона покрила майбутні цукати. Проварити тричі, після кожного разу зливаючи воду й заливаючи новою.
- На четвертий раз додати цукрову пудру та варити, доки цедра не стане м’якою.
- На кожну половинку персика покласти кульку морозива, зверху полити малиновим соусом, посипати пелюстками різаного мигдалю й цукатами.
Video: Десерти з персиків: топ-3 варіантів приготування
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