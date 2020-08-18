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Десерти з персиків: топ-3 варіантів приготування

18.08.2020

Десерти з персиків — одні з найкращих сезонних ласощів. Персики чудово поєднуються з морозивом, ваніллю та багатьма фруктами. Пропонуємо вашій увазі смачні рецепти десертів з персиків. Покрокові технології приготування шукайте в нашому матеріалі.

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Ingredients for baking fruit pie on white table. Top view.

Пиріг «Бурштинова Чакката»

Складові:

  • Персики — 4 шт.
  • Яблучний сік — 500 мл
  • Яйця курячі — 2 шт.
  • Борошно — 100 г
  • Вершкове масло — 100 г
  • Цукор — 250 г
  • Розпушувач — 1 ч. л.
  • Желатин — 20 г
  • Мандариновий або апельсиновий сік — 300 мг

Приготування:

  1. Персик нарізати дольками.
  2. Для сиропу вичавити з мандаринів сік, процідити. Вилити в каструльку, додати цукор, прокип’ятити.
  3. Покласти в каструлю дольки персика, варити в сиропі на маленькому вогні до прозорості 5–7 хв.
  4. Зняти персики з вогню, залишити в мандариновому сиропі ще на півгодини.
  5. Приступити до приготування тіста. Збити масло з цукром до білого. Додати по черзі яйця, борошно, розпушувач і перемішати до однорідної маси.
  6. Застелити дно форми для випічки пергаментним папером, вилити туди тісто. Додати в тісто персики, гарно вдавлюючи їх всередину. Випікати за температури 160 °C 30–35 хв.
  7. Готовий пиріг охолодити, розподілити решту дольок персика на поверхні.
  8. Змішати яблучний сік, мандариновий сироп і злегка нагріти.
  9. Розчинити желатин в яблучному соку та полити пиріг.

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Персикове фламбе з персиково-грушевим сорбетом

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Складові:

  • Персики — 4 шт.
  • Груші — 2 шт.
  • Мед — 2 ст. л.
  • Карі — ⅓ ч. л.
  • Ванілін — ¼ ч. л.
  • Сухе біле вино — 100 мл
  • Лимон — ½ шт.
  • Ром або коньяк — 10 мл
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Вершкове масло — 1 ст. л.
  • М’ята

Приготування:

  1. Фрукти очистити від шкірки, нарізати невеликими шматочками. Вино випарити на третину.
  2. Збити два персики та груші в блендері разом з медом, карі, ваніліном, випареним вином до однорідної консистенції.
  3. Залишити суміш в морозилці до затвердіння, перемішуючи кожні 30 хв.
  4. На гарячу пательню висипати цукор, довести до карамелізації. Додати вершкове масло, решту нарізаних персиків. Все разом тушкувати 1–2 хв.
  5. Зняти з вогню. Полити ромом чи коньяком та відразу підпалити.
  6. Подавати фламбовані персики разом з персиково-грушевим сорбетом, прикрасити м’ятою.

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Десерт «Персик «Ескаф’є»

Складові:

  • Морозиво — 150–200 г
  • Персики — 3–4 шт.
  • Цукор — 250 г
  • Ванільний екстракт
  • Цедра з лимона
  • Свіжа малина — 200 г
  • Цукрова пудра — 200 г
  • Мигдальний стружка

Приготування:

  1. Сироп з цукру й води довести до кипіння, постійно помішуючи.
  2. Персики розрізати, видалити кісточки. Викласти фрукти в сироп, додати ванільний екстракт.
  3. Проварити персики на слабкому вогні 15 хв., щоб вони стали м’якими.
  4. Зняти посуд з вогню, дати фруктам трохи охолонути.
  5. Дістати персики з сиропу та викладати в порційний посуд — креманки, келихи, тарілки — виїмкою вгору.
  6. Малину й цукрову пудру подрібнити в блендері до стану пюре, потім протерти через сито.
  7. Для приготування лимонних цукатів цедру потрібно залити водою так, щоб вона покрила майбутні цукати. Проварити тричі, після кожного разу зливаючи воду й заливаючи новою.
  8. На четвертий раз додати цукрову пудру та варити, доки цедра не стане м’якою.
  9. На кожну половинку персика покласти кульку морозива, зверху полити малиновим соусом, посипати пелюстками різаного мигдалю й цукатами.

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Video: Десерти з персиків: топ-3 варіантів приготування

Десерти з персиків - рецепт приготування в різних варіаціях. Топ-3 рецептів десертів з персиків

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