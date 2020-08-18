Десерти з персиків — одні з найкращих сезонних ласощів. Персики чудово поєднуються з морозивом, ваніллю та багатьма фруктами. Пропонуємо вашій увазі смачні рецепти десертів з персиків. Покрокові технології приготування шукайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Як вибрати персики, абрикоси й нектарини

Пиріг «Бурштинова Чакката»

Складові:

Персики — 4 шт.

Яблучний сік — 500 мл

Яйця курячі — 2 шт.

Борошно — 100 г

Вершкове масло — 100 г

Цукор — 250 г

Розпушувач — 1 ч. л.

Желатин — 20 г

Мандариновий або апельсиновий сік — 300 мг

Приготування:

Персик нарізати дольками. Для сиропу вичавити з мандаринів сік, процідити. Вилити в каструльку, додати цукор, прокип’ятити. Покласти в каструлю дольки персика, варити в сиропі на маленькому вогні до прозорості 5–7 хв. Зняти персики з вогню, залишити в мандариновому сиропі ще на півгодини. Приступити до приготування тіста. Збити масло з цукром до білого. Додати по черзі яйця, борошно, розпушувач і перемішати до однорідної маси. Застелити дно форми для випічки пергаментним папером, вилити туди тісто. Додати в тісто персики, гарно вдавлюючи їх всередину. Випікати за температури 160 °C 30–35 хв. Готовий пиріг охолодити, розподілити решту дольок персика на поверхні. Змішати яблучний сік, мандариновий сироп і злегка нагріти. Розчинити желатин в яблучному соку та полити пиріг.

Більше на тему: Консервовані персики: рецепт на зиму

Персикове фламбе з персиково-грушевим сорбетом

Складові:

Персики — 4 шт.

Груші — 2 шт.

Мед — 2 ст. л.

Карі — ⅓ ч. л.

Ванілін — ¼ ч. л.

Сухе біле вино — 100 мл

Лимон — ½ шт.

Ром або коньяк — 10 мл

Цукор — 1 ст. л.

Вершкове масло — 1 ст. л.

М’ята

Приготування:

Фрукти очистити від шкірки, нарізати невеликими шматочками. Вино випарити на третину. Збити два персики та груші в блендері разом з медом, карі, ваніліном, випареним вином до однорідної консистенції. Залишити суміш в морозилці до затвердіння, перемішуючи кожні 30 хв. На гарячу пательню висипати цукор, довести до карамелізації. Додати вершкове масло, решту нарізаних персиків. Все разом тушкувати 1–2 хв. Зняти з вогню. Полити ромом чи коньяком та відразу підпалити. Подавати фламбовані персики разом з персиково-грушевим сорбетом, прикрасити м’ятою.

Більше на тему: Шоколадно-вишневий десерт з вершками за 15 хвилин

Десерт «Персик «Ескаф’є»

Складові:

Морозиво — 150–200 г

Персики — 3–4 шт.

Цукор — 250 г

Ванільний екстракт

Цедра з лимона

Свіжа малина — 200 г

Цукрова пудра — 200 г

Мигдальний стружка

Приготування:

Сироп з цукру й води довести до кипіння, постійно помішуючи. Персики розрізати, видалити кісточки. Викласти фрукти в сироп, додати ванільний екстракт. Проварити персики на слабкому вогні 15 хв., щоб вони стали м’якими. Зняти посуд з вогню, дати фруктам трохи охолонути. Дістати персики з сиропу та викладати в порційний посуд — креманки, келихи, тарілки — виїмкою вгору. Малину й цукрову пудру подрібнити в блендері до стану пюре, потім протерти через сито. Для приготування лимонних цукатів цедру потрібно залити водою так, щоб вона покрила майбутні цукати. Проварити тричі, після кожного разу зливаючи воду й заливаючи новою. На четвертий раз додати цукрову пудру та варити, доки цедра не стане м’якою. На кожну половинку персика покласти кульку морозива, зверху полити малиновим соусом, посипати пелюстками різаного мигдалю й цукатами.

Video: Десерти з персиків: топ-3 варіантів приготування Десерти з персиків - рецепт приготування в різних варіаціях. Топ-3 рецептів десертів з персиків