Обстрелы ЗАЭС и ЧАЭС напомнили всем об угрозе ядерного оружия со стороны врага. Надежда Матвеева в проекте Все буде добре. Надійні поради расскажет о том, как спастись от последствий ядерного взрыва и защититься от радиоактивных осадков. Какие укрытия спасут жизнь во время ядерной атаки? Что нужно закупить для домашней аптечки? Действительно ли взрыв может ослепить, если на него смотреть? Все подробности смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Надійні поради.

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Выпуск Надежные советы: как действовать, если оказались под завалом дома