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Video: Ядерное оружие: как поступать при атаке

Как вести себя при ядерном взрыве, чтобы спастись: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все буде добре от 09.05.2022 на сайте СТБ
Совет 23 | 09.05.2022 | Надійні поради

Обстрелы ЗАЭС и ЧАЭС напомнили всем об угрозе ядерного оружия со стороны врага. Надежда Матвеева в проекте Все буде добре. Надійні поради расскажет о том, как спастись от последствий ядерного взрыва и защититься от радиоактивных осадков. Какие укрытия спасут жизнь во время ядерной атаки? Что нужно закупить для домашней аптечки? Действительно ли взрыв может ослепить, если на него смотреть? Все подробности смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Надійні поради.

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Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски

Выпуск Надежные советы: как действовать, если оказались под завалом дома

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