Война наложила неизгладимый отпечаток на психику миллионов украинцев. В программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 20.06.2022 Дмитрий Карпачев отвечает на вопросы зрителей, которые столкнулись с новыми трудностями из-за войны в Украине.

Катерина живет в Киеве с 8-го класса, но вся ее семья из россии. Девушка чувствует стыд из-за своей национальной принадлежности. Она пытается объяснить родственникам, что на самом деле происходит в Украине, но те продолжают верить российской пропаганде. Из-за этого Катерина чувствует вину и стыд. Как быть в таком случае? Отвечает Дмитрий Карпачев в программе Все буде добре. Допомога психолога от 20.06.2022.

Анна сейчас живет в Польше с двумя дочками. Она много работает, поэтому почти все обязанности по уходу за младшим ребенком взяла на себя старшая сестра. Правильно ли это? Как сохранить баланс между работой и детьми? Смотрите в проекте Все буде добре. Допомога психолога от 20.06.2022.

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