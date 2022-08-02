Ми з України: история Анны Петровны смотреть онлайн выпуск от 02.08.2022

Выпуск от 02.08.2022 | 02.08.2022 | Ми з України

В проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 02.08.2022 вы услышите трогательную историю 76-летней Анны Петровны из Чернигова. Рашисты разрушили дом одинокой бабушки, забрав то, во что женщина вкладывала душу более 50 лет. К счастью, на помощь Анне Петровне пришли неравнодушные волонтеры, которые взялись восстанавливать ей жилье. Больше деталей узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект. Все буде добре. Ми з України на сайте СТБ.

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