Ми з України: история Анны Петровны смотреть онлайн выпуск от 02.08.2022

Video: Волонтеры из Чернигова: помогают бабушке Анне разобрать завалы разрушенного дома
Топ проекты
Смотрите также
Выпуск от 02.08.2022 | 02.08.2022 | Ми з України
В проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 02.08.2022 вы услышите трогательную историю 76-летней Анны Петровны из Чернигова. Рашисты разрушили дом одинокой бабушки, забрав то, во что женщина вкладывала душу более 50 лет. К счастью, на помощь Анне Петровне пришли неравнодушные волонтеры, которые взялись восстанавливать ей жилье. Больше деталей узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект. Все буде добре. Ми з України на сайте СТБ.
Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски