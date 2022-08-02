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Video: Волонтеры из Чернигова: помогают бабушке Анне разобрать завалы разрушенного дома

История Анны Петровны, которой отстроили дом волонтеры: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 02.08.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история Анны Петровны смотреть онлайн выпуск от 02.08.2022
Все буде добре

Волонтеры из Чернигова: помогают бабушке Анне разобрать завалы разрушенного дома

 Ми з України: история Анны Петровны смотреть онлайн выпуск от 02.08.2022
Все буде добре

Новая почта в Харькове помогала харьковчанам с продовольствием

 Ми з України: история Анны Петровны смотреть онлайн выпуск от 02.08.2022
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.07.2022

 Ми з України: история Анны Петровны смотреть онлайн выпуск от 02.08.2022
Все буде добре

Илья из россии воюет на стороне Украины

 Ми з України: история Анны Петровны смотреть онлайн выпуск от 02.08.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 28.07.2022

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Волонтеры из Чернигова: помогают бабушке Анне разобрать завалы разрушенного дома

 Ми з України: история Анны Петровны смотреть онлайн выпуск от 02.08.2022
Все буде добре

Новая почта в Харькове помогала харьковчанам с продовольствием

 Ми з України: история Анны Петровны смотреть онлайн выпуск от 02.08.2022
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Все буде добре. Неймовірна правда про українців выпуск от 29.07.2022

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Все буде добре Выпуск от 02.08.2022 Волонтеры из Чернигова: помогают бабушке Анне разобрать завалы разрушенного дома
Выпуск от 02.08.2022 | 02.08.2022 | Ми з України

В проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 02.08.2022 вы услышите трогательную историю 76-летней Анны Петровны из Чернигова. Рашисты разрушили дом одинокой бабушки, забрав то, во что женщина вкладывала душу более 50 лет. К счастью, на помощь Анне Петровне пришли неравнодушные волонтеры, которые взялись восстанавливать ей жилье. Больше деталей узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект. Все буде добре. Ми з України на сайте СТБ.

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Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски

Выпуск Ми з України от 29.07.2022

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