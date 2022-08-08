Ми з України: история спасителя из городка Орехов смотреть онлайн выпуск от 08.08.2022

Выпуск от 08.08.2022 | 08.08.2022 | Ми з України

В проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 08.08.2022 мама двоих детей Мария рассказала трогательную историю про воина ВСУ, который спас ее 5-летнюю дочь во время обстрелов. После этого военный Владислав стал для маленькой Анюты родным дядей и поддерживает связь с новой семьей. Не пропустите невероятную историю спасения, которая объединила людей, – смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 08.08.2022 на сайте СТБ!

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски

Выпуск Ми з України от 07.08.2022