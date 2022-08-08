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Video: Спаситель из городка Орехов: спас жизнь 5-летней девочке

История спасителя из городка Орехов, который спас жизнь 5-летней девочке: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 08.08.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история спасителя из городка Орехов смотреть онлайн выпуск от 08.08.2022
Все буде добре

Спаситель из городка Орехов: спас жизнь 5-летней девочке

 Ми з України: история спасителя из городка Орехов смотреть онлайн выпуск от 08.08.2022
Все буде добре

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В проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 08.08.2022 мама двоих детей Мария рассказала трогательную историю про воина ВСУ, который спас ее 5-летнюю дочь во время обстрелов. После этого военный Владислав стал для маленькой Анюты родным дядей и поддерживает связь с новой семьей. Не пропустите невероятную историю спасения, которая объединила людей, – смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 08.08.2022 на сайте СТБ!

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