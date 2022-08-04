Ми з України: история Сергея из Мариуполя смотреть онлайн выпуск от 04.08.2022

Video: Сергей из Мариуполя: выбрался живым из Азовстали
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Выпуск от 04.08.2022 | 04.08.2022 | Ми з України
Еще одна история проекта Все буде добре. Ми з України в выпуске от 04.08.2022 докажет несокрушимость украинского народа. Сергей из Мариуполя с начала полномасштабного вторжения находился в укрытии Азовстали. Когда ситуация начала ухудшаться, не хватало воды, пищи и лекарств, он решился самостоятельно выбраться из Азовстали! Как это было? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 04.08.2022 на СТБ.
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