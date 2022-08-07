Ми з України: история оперного певца Сергея Иванчука из Полтавы смотреть онлайн выпуск от 07.08.2022

Выпуск от 07.08.2022 | 07.08.2022 | Ми з України

Не пропустите историю оперного певца Сергея Иванчука из Полтавы, который на период войны забыл о сцене и стал помогать жителям Харьковщины с продуктами и эвакуацией из мест постоянных обстрелов, – смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 07.08.2022 на сайте СТБ.

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