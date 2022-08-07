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Video: Оперный певец Сергей Иванчук из Полтавы: помогал с гуманитаркой и эвакуацией жителям Харьковщины

История оперного певца Сергея Иванчука из Полтавы, который помогал с гуманитаркой и эвакуацией жителям Харьковщины: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 07.08.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история оперного певца Сергея Иванчука из Полтавы смотреть онлайн выпуск от 07.08.2022
Все буде добре

Оперный певец Сергей Иванчук из Полтавы: помогал с гуманитаркой и эвакуацией жителям Харьковщины

 Ми з України: история оперного певца Сергея Иванчука из Полтавы смотреть онлайн выпуск от 07.08.2022
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 Ми з України: история оперного певца Сергея Иванчука из Полтавы смотреть онлайн выпуск от 07.08.2022
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Работники ГСЧС: ликвидируют последствия обстрелов и спасают людей из-под завалов

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