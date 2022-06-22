Ми з України: история Оливии Дабровски из Польщи смотреть онлайн выпуск от 22.06.2022

Video: Оливия Дабровски помогает украинским беженцам в Польше
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Выпуск от 22.06.2022 | 22.06.2022 | Ми з України
Оливия Дабровски – одна из волонтеров, которые помогают украинцам в Польше. В детстве героиня Все буде добре. Ми з України сыграла роль в фильме о войне Список Шиндлера, но она никогда не думала, что война возможна в современной Европе. Как Оливия приняла решение стать волонтером и как именно она помогает украинцам, узнайте в программе Все буде добре. Ми з України выпуск от 22.06.2022.
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