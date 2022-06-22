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Video: Оливия Дабровски помогает украинским беженцам в Польше

История Оливии Дабровски из Польщи, которая помагает украинцам: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 22.06.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история Оливии Дабровски из Польщи смотреть онлайн выпуск от 22.06.2022
Все буде добре

Оливия Дабровски помогает украинским беженцам в Польше

 Ми з України: история Оливии Дабровски из Польщи смотреть онлайн выпуск от 22.06.2022
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Ми з України: история Оливии Дабровски из Польщи смотреть онлайн выпуск от 22.06.2022
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Оливия Дабровски помогает украинским беженцам в Польше

 Ми з України: история Оливии Дабровски из Польщи смотреть онлайн выпуск от 22.06.2022
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Оливия Дабровски – одна из волонтеров, которые помогают украинцам в Польше. В детстве героиня Все буде добре. Ми з України сыграла роль в фильме о войне Список Шиндлера, но она никогда не думала, что война возможна в современной Европе. Как Оливия приняла решение стать волонтером и как именно она помогает украинцам, узнайте в программе Все буде добре. Ми з України выпуск от 22.06.2022.

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