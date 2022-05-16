Узнайте, как зарегистрировать рождение ребенка во время войны в Украине. Что изменилось и как получить свидетельство о рождении, если роды проходили без присмотра врача.

Также в программе СТБ Все буде добре. Надійні поради вы узнаете, как зарегистрировать смерть человека. Сейчас скорая помощь не всегда может прибыть на место для фиксации смерти. Узнайте, что делать в таких случаях.

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Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски

Выпуск Надежные советы: ядерное оружие – как поступать при атаке