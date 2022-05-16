Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Как зарегистрировать рождение или смерть во время войны в Украине?

Как зафиксировать рождение ребенка или смерть во время войны: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все Буде Добре от 16.05.2022 на сайте СТБ
Совет 24 | 16.05.2022 | Надійні поради

Узнайте, как зарегистрировать рождение ребенка во время войны в Украине. Что изменилось и как получить свидетельство о рождении, если роды проходили без присмотра врача.

Также в программе СТБ Все буде добре. Надійні поради вы узнаете, как зарегистрировать смерть человека. Сейчас скорая помощь не всегда может прибыть на место для фиксации смерти. Узнайте, что делать в таких случаях.

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски

Выпуск Надежные советы: ядерное оружие – как поступать при атаке

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить